Diretta Pescara Perugia/ Streaming video DAZN: due big in grossa difficoltà (Serie B)

Pescara Perugia, in diretta dallo stadio Adriatico, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio: siamo nella 33^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020, e si affrontano due squadre che avevano iniziato il torneo cadetto con grandi ambizioni ma si trovano ora a fare i conti con una situazione di classifica pesante e pericolosa. Il Pescara aveva dato prova di poter svoltare con Nicola Legrottaglie, ma la spinta data dal cambio di allenatore è durata poco: nell’ultimo turno è arrivata una sanguinosa sconfitta a Cremona che ha portato il Delfino ad avere appena 3 punti di vantaggio sulla zona playout, e all’esonero dell’ex difensore sostituito da Andrea Sottil che dovrà condurre la nave in porto. Solo una lunghezza più sopra troviamo il Perugia, che non trova il salto di qualità: nuovo ko contro il Pordenone, in casa, e la rincorsa verso i playoff è disturbata dal rischio di venire coinvolti nella lotta per non retrocedere. Per entrambe le squadre dunque una vittoria questa sera sarebbe di capitale importanza; vedremo se una delle due riuscirà a ottenere i 3 punti, mentre aspettiamo la diretta di Pescara Perugia possiamo valutare più nel dettaglio le scelte da parte dei due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Perugia non sarà trasmessa sui tradizionali canali della nostra televisione: l’appuntamento con il campionato di Serie B è infatti sul portale DAZN, di conseguenza solo i clienti di questa piattaforma potranno assistere alla partita dello stadio Adriatico attraverso il servizio di diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, come sempre, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PERUGIA

Per Pescara Perugia, la sua prima in biancazzurro, Sottil deve rinunciare a Scognamiglio: a fare coppia con Drudi al centro della difesa ci sarà dunque Bettella, mentre Balzano e Crecco sono confermati come terzini così come Fiorillo tra i pali. A centrocampo il tecnico del Delfino gioca con una linea a quattro nella quale i favoriti per la zona nevralgica restano Kastanos e Busellato, Ledian Memushaj si allarga sulla destra con Zappa che verrà impiegato come laterale sull’altro versante del campo. Davanti ci sarà sicuramente Galano; da valutare chi tra Riccardo Maniero, Borrelli e Bojinov sarà al fianco del capocannoniere della squadra. Doppia tegola per Serse Cosmi: sono squalificati Sgarbi (tre giornate) e Falzerano. Questo significa che in difesa dovremmo vedere Benzar che verrà affiancato a Rosi e Rajkovic, potrebbe anche scalare Mazzocchi liberando la corsia destra per Benzar. In porta Fulignati, a sinistra spazio a Dragomir che è favorito su Nzita potendo garantire maggiore spinta offensiva. Nicolussi Caviglia e Carraro in mezzo al campo; Kouan o Capone il trequartista, a supporto degli attaccanti che potrebbero essere Iemmello e Buonaiuto con Melchiorri che si gioca la conferma.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il pronostico tracciato dall’agenzia Snai, in Pescara Perugia sono i padroni di casa a partire con i favori sulla carta: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,30 volte la cifra che deciderete di puntare, comunque vicina la quota per il segno 2 che identifica il successo esterno del Grifone (3,05 quanto messo sul piatto). Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, vi consentirebbe di portare a casa 3,25 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA