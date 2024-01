Diretta/ Pescara Perugia, streaming video tv: umbri in trasferta (Serie C, 15 gennaio 2024)

DIRETTA PESCARA PERUGIA, ALLA RICERCA DELLA VITTORIA

La diretta Pescara Perugia, in programma lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 20:30, racconta della 21esima giornata di Serie C Girone B. Il Delfino è in un periodo negativo con quattro partite consecutive senza vittoria: le sconfitte contro Catania e Juventus più il doppio 1-1 con Ancona fuori casa e Fermana tra le mura amiche.

Il Perugia invece è uscito dalla crisi di risultati vincendo nettamente 3-0 contro la Lucchese con i gol di Ricci nel primo tempo e quelli di Paz e Sylla nella ripresa. Prima di questo tris, gli umbri arrivavano da due sconfitte ovvero quelle per 3-0 col Cesena e 2-0 con l’Arezzo. Se si contano i pareggio, son ostate quattro le partite senza vincere (2-2 con la Vis Pesaro).

PESCARA PERUGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pescara Perugia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pescara Perugia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PESCARA PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Perugia vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Plizzari, difesa a quattro con Pierno, Di Pasquale, Mesik e Moruzzi. A centrocampo spazio per Dagasso, Squizzato e Aloi con Merola-Cuppone-Cangiano tridente offensivo.

Risponde il Perugia col 3-4-1-2. Tra i pali Adamonis, terzetto arretrato composto da Angella, Vulikic e Dell’Orco. Agiranno da esterni Paz e Bozzolan con Kouan e Torrasi in cabina di regia. Matos sarà invece il trequartista di giornata con Sylla e Ricci coppa d’attacco.

PESCARA PERUGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pescara Perugia danno per favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo sisal, il pareggio è dato a 3.60 mentre il 2 fisso a 2.75.

L’Over 2.5 sembra probabile dato che viene quotato 1.60 contro i 2.20 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.60 e 2.17.

