DIRETTA PESCARA PIANESE, DELFINO POSITIVO

Squadre che arrivano da tre punti nell’ultimo turno di campionato. La diretta Pescara Pianese si disputerà questo lunedì 16 settembre 2024 alle ore 20:45 e metterà in palio punti molto ambiti per la quarta giornata di Serie C.

Il Pescara, dopo aver salutato subito la Coppa Italia Serie. C, ha vinto in campionato sia contro la Ternana per 2-1 sia con il Rimini per 1-0. Queste due sfide sono state intervallate dal pareggio interno contro la Torres sul risultato di 2-2.

La Pianese è andata leggermente peggio, ma si può sicuramente reputare soddisfatta. D’altronde la sconfitta è arrivata con l’Ascoli in trasferta dopo una sfida equilibrata. Le restanti gare sono state il pareggio con il Perugia e il successo col Campobasso.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PESCARA PIANESE, STREAMING VIDEO TV

Siamo pronti alla partita dunque sapere dove vedere la diretta Pescara Pianese è fondamentale. Essendo un match di Serie C, si potrà assistere su Sky o NOW.

Discorso analogo per la diretta streaming della gara tra queste due squadre che verrà trasmessa sulle applicazioni di Sky e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PIANESE

Adesso è il momento di vedere le probabili formazioni Pescara Pianese. I padroni di casa si schiereranno con il 4-3-3 composto da Plizzari in porta, difesa a quattro composta da Staver, Brosco, Pellacani e Crialese. A centrocampo spazio per Tunjov, Squizzato e Dagasso mentre in attacco Betnivegna, Tonin e Cangiano.

La Pianese invece replica con il 3-4-2-1. Tra i pali Boer, retroguardia formata da Pacciardi, Chesti e Polidori. Boccadamo e Nicoli agiranno da esterni con Proietto e Simeoni nella zona nevralgica del campo. In attacco Mignai con Mastropietro e Falleni trequartisti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA PIANESE

Ora è il turno delle quote per le scommesse sulla diretta Pescara Pianese per capire chi parte favorito secondo i bookmakers. L’1 è dato ha 1.65 mentre il 2 fisso a 4.75 con il segno X del pareggio fissato alla quota pari a 3.60.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol in tutta la partita, è offerto a 1.97 contro l’1.70 del segno opposto a parità di soglia. Finiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.92 e 1.70.