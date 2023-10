Video/ Pescara Vis Pesaro (0-0) highlights: finisce in parità all’Adriatico (Serie C, 16 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS PESCARA VIS PESARO: GLI OSPITI REGGONO

Video, gol e highlights Pescara Vis Pesaro, gara valevole per l’ottava giornata di Serie C Girone B che si è conclusa con il più classico degli zero a zero. Il match è iniziata con mezz’ora di ritardo, alle 21:15 anziché alle 20:45, per problemi di traffico che hanno tenuto le squadre bloccate. Una volta iniziata la partita, i ritmi sono stati subito alti sebbene fossero chiare le intenzioni: il Pescara molto offensivo, la Vis Pesaro orientata per una difesa ostinata, disposta addirittura a cinque in fase di non possesso. Tante le occasioni del Pescara nella prima frazione, ma nessuna particolarmente invitante.

VIDEO/ Pontedera Rimini (risultato 4-0) gol e highlights. Strapotere granata (Serie C, 16 ottobre 2023)

Nella ripresa Zeman inserisce Accornero e Tomassini così da mettere forze fresche capaci di dare filo da torcere alla retroguardia ospite. Non resta però a guarda la Vis Pesaro che verso l’ora di gioco preoccupa Plizzari con un tiro di Di Paola. Ma da lì a poco sarà un dominio del Delfino con Merola, Accornero e Polverino a provarci in tutti i modi possibile seppur senza trovare la via del gol. Nemmeno sei minuti di recupero permettono a Zeman di strappare tre punti a Banchieri che festeggia così il terzo pari di fila dopo Fermana e Ancona. Si prolunga la striscia senza vittoria invece del Pescara che dopo la sconfitta col Pineto registra questo 0-0.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: colpaccio Turris! (8^ giornata, 16 ottobre 2023)

VIDEO PESCARA VIS PESARO, IL TABELLINO

PESCARA-VIS PESARO 0-0

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Milani, Dagasso, Aloi, De Marco, Merola (41′ st Masala), Cuppone (1′ st Tommasini), Cangiano (1′ st Accornero). A disposizione: Ciocci, Barretta, Di Pasquale, Squizzato, Vergani, Floriani Mussolini, Mora, Manu, Pellacani, Moruzzi. All. Zeman.

VIS PESARO (5-4-1): Polverini, Tonucci, Ceccacci, Zagnoni, Mattioli, Valdifiori, Iervolino (39′ st Foresta), Zoia, Di Paola, Pucciarelli (14′ st Sylla), De Vries (26′ st Da Pozzo). A disposizione: Mariani, Giunti, Rossoni, Nina, Peixoto, Karlsson, Marcandella, Loru, Cusumano, Rossetti, Gulli, Kemayou. All. Banchieri.

ARBITRO: Calzavara di Varese

AMMONITI: Mesik (P),Valdifiori, Zoia, Di Paoloa (V)

Diretta/ Pescara Vis Pesaro (risultato finale 0-0): nessun gol (Serie C, 16 ottobre 2023)

PESCARA VIS PESARO, IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA