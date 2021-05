Diretta Pescara Reggiana/ Streaming video tv: un bivio per la salvezza (Serie B)

DIRETTA PESCARA REGGIANA: RISULTATO INCERTO, SFIDA EQUILIBRATA

Pescara Reggiana, in diretta dallo stadio Adriatico della città abruzzese, sarà una partita da non perdere in questa trentaseiesima giornata del campionato di Serie B che si disputerà integralmente alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021. L’importanza dela posta in palio nella diretta di Pescara Reggiana si coglie già dando un rapido sguardo alla classifica, che colloca gli abruzzesi al penultimo posto con 29 punti e gli emiliani invece in terzultima posizione a quota 34. Per il Pescara di fatto è l’ultima spiaggia, perché una sconfitta equivarrebbe per i padroni di casa alla condanna alla retrocessione in Serie B, più vicina dopo la brutta sconfitta a Cosenza di sabato scorso.

D’altro canto, la Reggiana non è di certo messa molto meglio, perché gli emiliani sono terzultimi e ad oggi retrocessi, nonostante la vittoria contro il Pordenone di tre giorni fa abbia rilanciato le speranze di raggiungere almeno i playout. Sarà una partita decisiva per entrambe, che cosa ci riserverà quindi Pescara Reggiana?

DIRETTA PESCARA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Pescara Reggiana sarà naturalmente, come per tutte le partite del campionato di Serie B anche in questa stagione 2020-2021, la diretta streaming video fornita sulla piattaforma digitale DAZN – che detiene i diritti del campionato cadetto – per i propri abbonati. Per i non abbonati, siti e profili social delle due squadre saranno preziose fonti di informazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA REGGIANA

Eccoci adesso al momento dell’analisi delle probabili formazioni per Pescara Reggiana. Mister Gianluca Grassadonia dovrà cercare una scossa rispetto alla squadra che ha perso davvero malamente sabato a Cosenza, sperano ad esempio Galano e Ceter in attacco e Volta in difesa, ma sarà necessario un salto di qualità mentale ancora prima che un cambio di uomini per rilanciare le residue speranze di salvezza del Pescara. La Reggiana dovrà invece operare senza dubbio un cambio in difesa, dove sarà squalificato Yao, ma per il resto il mister degli ospiti emiliani Massimiliano Alvini potrebbe confermare in gran parte il 4-2-3-1 vincente sabato contro il Pordenone, anche se in attacco sperano di trovare più spazio Gyamfi e Ardemagni.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pescara Reggiana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è curiosamente un perfetto equilibrio tra la vittoria casalinga del Pescara e il colpaccio esterno della Reggiana, segno 1 e segno 2 sono entrambi quotati a 2,60. Sarebbe invece più remunerativo il pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 3,40 volte la posta in palio.



