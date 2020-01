Diretta Pescara Salernitana/ Streaming video DAZN: vista sui playoff (Serie B)

Pescara Salernitana si gioca alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio, ed è una delle partite che rientrano nel programma della 20^ giornata per il campionato di Serie B 2019-2020. Dopo la sosta invernale, è tempo di vivere il girone di ritorno: le due squadre in campo allo stadio Adriatico hanno ambizioni di playoff ma la classifica sta dicendo altro, anche se tutto sommato c’è un solo punto da recuperare – per entrambe – per arrivare nelle prime otto. Il Delfino nell’ultima partita del 2019 ha pareggiato in casa contro il Chievo, perdendo un’altra occasione per fare il salto di qualità in una stagione nella quale (almeno fino a questo momento) non è mai arrivata la giusta scintilla; la Salernitana di Giampiero Ventura era partita alla grande ma si è persa progressivamente per strada e adesso si trova costretta a inseguire, a fine dicembre il ko del Picco contro lo Spezia è stato particolarmente pesante. Adesso si tratta di valutare come andranno le cose nella diretta di Pescara Salernitana; mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita possiamo anche andare a leggere le scelte dei due allenatori, e approfondire il discorso legato alle probabili formazioni attese all’Adriatico.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Salernitana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: come ben sappiamo l’appuntamento classico con il campionato cadetto è sul portale DAZN, che mette a disposizione tutte le partite del torneo. Dunque avvalendovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete seguire questa sfida in diretta streaming video; in alternativa potrete attivare l’applicazione DAZN direttamente su una smart tv che abbia la connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SALERNITANA

Per Pescara Salernitana, Luciano Zauri punta sull’albero di Natale con Galano e Machin che accompagnano Riccardo Maniero, mentre a centrocampo si candida Melegoni che può tornare titolare al posto di uno tra Kastanos e Busellato (mentre dovrebbe essere confermato Palmiero come regista davanti alla difesa). Nel reparto arretrato possibile avvicendamento a sinistra, dove Del Gross si prepara a prendere il posto di Masciangelo; Matteo Ciofani giocherà sull’altra corsia, poi coppia centrale formata da Drudi e Scognamiglio che proteggerà il portiere Fiorillo. Nella Salernitana gli squalificati sono tre: in difesa al posto di Karo potrebbe allora giocare Heurtaux, a completare il reparto davanti a Micai con Jaroszynski e Billong. Laterali Lombardi e Cicerelli, mentre in mediana sarà presumibilmente Odjer a prendere il posto di Kiyine con Dziczek sull’altra mezzala e Akpa Akpro a fare il regista. Davanti si dovrebbe puntare sul ritorno da titolare di Lamin Jallow, dunque Gondo o Djuric rischiano la maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pescara Salernitana sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che fanno registrare una situazione di equilibrio: gli abruzzesi sono comunque favoriti con un valore di 2,00 volte la somma messa sul segno 1, per contro il valore del successo esterno dei granata vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,90 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la giocata.



