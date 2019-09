Diretta Pescara Sampdoria Primavera/ Streaming video e tv: delfini per la 1^ vittoria

Pescara Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Mattia Pascarella, domenica 29 settembre 2019 alle ore 10.30, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Neopromosso dopo la vittoria nella scorsa stagione nel campionato Primavera 1, il Pescara ha pagato finora il salto di categoria, perdendo all’esordio 2-3 in casa contro l’Inter e poi 2-1 in casa della Lazio. Due sconfitte in cui gli abruzzesi hanno comunque lottato, trovandosi ad esempio 2-0 in vantaggio prima di subire la rimonta coi nerazzurri. E ora cercheranno riscatto contro una Sampdoria che ha esordito perdendo proprio 2-3 in casa contro l’Atalanta, ma poi è riuscita ad espugnare alla seconda giornata il campo del Chievo grazie a una rete messa a segno nella ripresa con un gol di Pompetti, una boccata d’ossigeno dopo l’amarezza all’esordio.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Sampdoria Primavera, ore 10.30, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Pescara Sampdoria Primavera di questa domenica 29 settembre 2019, sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1. 4-3-3 per il Pescara di Nicola Legrottaglie schierato con: Radaelli, Chiacchia, Quacquarelli, Cipolletti, Menè, Diambo, Martella, Camilleri, Mancini, Pavone, Pina Gomez. 4-3-3 per la Sampdoria allenata da Cottafava schierata con: Raspa; Rocha, Veips, Pastor, Giordano; Ercolano, Brentan, Pompetti; Prelec, Bahlouli, Yayi Mpie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA