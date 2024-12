DIRETTA PESCARA TERNANA: IL BIG-MATCH FRA LE CAPOLISTA

Oggi domenica 22 dicembre 2024 è il giorno della diretta Pescara Ternana: sarà senza dubbio questo il big-match della ventesima giornata di Serie C, non solo nel girone B. Appuntamento imperdibile alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, dove scenderanno in campo le due capolista a pari merito del gruppo dell’Italia centrale: il ritorno comincia come meglio non si potrebbe, la diretta Pescara Ternana arriva troppo presto per essere decisiva verso la promozione, ma sicuramente saranno tre punti molto pesanti.

Nella scorsa giornata abruzzesi e umbri hanno entrambi pareggiato: la Ternana in casa contro l’Entella nell’altro big-match di vertice che ha caratterizzato un dicembre “rovente” per i rossoverdi, per il Pescara invece ecco il segno X a Campobasso, di per sé un buon pareggio che però ha confermato il rallentamento del Delfino nelle ultime settimane, tanto che i rivali hanno operato l’aggancio al comando della classifica nonostante il -2 di penalizzazione. Chi passerà meglio il Natale? Ce lo dirà naturalmente oggi pomeriggio la diretta Pescara Ternana…

PESCARA TERNANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Adriatico, ma ricordiamo che si potrà seguire la diretta Pescara Ternana in tv, come sempre in esclusiva per gli abbonati ai canali di Sky Sport. Di conseguenza, saranno Sky Go e Now Tv a garantire pure l’opzione della diretta Pescara Ternana in streaming video, sempre però solo tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TERNANA

Eccoci adesso all’appuntamento con le probabili formazioni della diretta Pescara Ternana. Per i padroni di casa del Pescara e il loro allenatore Silvio Baldini possiamo immaginare un modulo 4-3-3 con questi possibili undici titolari: in porta Plizzari; davanti a lui i quattro difensori Staver, Mulè, Brosco e Crialese da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Valzania, Squizzato e Dagasso; infine il tridente potrebbe prevedere Merola ala destra, Tonin come centravanti e Cangiano a sinistra.

La replica della Ternana potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1 per gli ospiti umbri di mister Ignazio Abate: in porta Vitali sostituirà lo squalificato Vannucchi; Donati, Loiacono e Tito potrebbero invece essere i tre difensori titolari; ecco poi a destra Casasola, in mediana Corradini e De Boer e come esterno sinistro Martella; qualche metro più avanti, i due trequartisti Romeo e Cicerelli, chiamati ad agire in supporto della prima punta Cianci.

PRONOSTICO E QUOTE MOLTO INCERTI

Uno sguardo al pronostico per la diretta Pescara Ternana conferma il fascino della partita, perché anche le quote dell’agenzia Snai non si sbilanciano molto. L’ipotesi più probabile potrebbe essere il pareggio, dal momento che il segno X è quotato a 2,45, mentre una vittoria casalinga del Pescara (segno 1) è proposta a 2,70 e in caso di colpaccio esterno della Ternana il segno 2 varrebbe 3,05 volte la posta in palio.