Diretta Pescara Torino Primavera/ Streaming video tv: granata per il rilancio

Pescara Torino Primavera viene diretta dal signor Michele Di Cairano, e si gioca alle ore 12:00 di sabato 21 dicembre: la partita rientra nel programma della 13^ giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione del girone di andata, ed è sicuramente sorprendente vedere come la squadra granata stia arrancando alla ricerca dei punti utili a qualificarsi almeno per i playoff, che a oggi sarebbero mancati. Il Torino, impegnato in settimana in Coppa Italia, non ha un grande passo ed è reduce da due pareggi che hanno peggiorato la sua situazione; oggi dunque la partita di Pescara non è semplicissima, anche perché il Delfino si sta riprendendo e, dopo aver battuto a sorpresa il Bologna, è andato a prendersi un pareggio sul campo del Chievo e ora è terzultimo, una posizione di classifica con la quale dovrebbe giocare il playout ma evitando almeno la retrocessione diretta. Vediamo dunque in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni della partita mentre aspettiamo la diretta di Pescara Torino Primavera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LAtorino primaver PARTITA

La diretta tv di Pescara Torino Primavera non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma sappiamo bene che l’emittente Sportitalia ha garantito l’esclusiva per tutte le partite del campionato Primavera 1: in particolare questo lunch match di sabato 21 dicembre sarà mandato in onda dal servizio SI Solo Calcio, e dunque l’appuntamento sarà in diretta streaming video rivolgendosi, con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, al sito ufficiale che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TORINO PRIMAVERA

Non ci sono squalificati in Pescara Torino Primavera: dunque Nicola Legrottaglie affronta la partita con un 4-3-3 nel quale Sorrentino va a difendere la porta con Ibrahima Mané e Celli davanti a lui, sugli esterni in qualità di terzini dovrebbero giocare Martella e Quacquarelli. A centrocampo la regia sarà compito di Mercado, a fargli compagnia sulle mezzali saranno nuovamente Diambo e Tringali con un tridente offensivo nel quale Pavone e Masella supporteranno l’operato della prima punta Bocic, ma qui attenzione a Chiarella che potrebbe avere una maglia da laterale. Marco Sesia, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, torna a utilizzare i suoi titolari: da valutare Rauti che nel caso sarebbe sostituito da uno tra Moreo e Christopher Koné (con Gonella o Ibrahimi titolari), a centrocampo invece Kouadio e Ricossa dovrebbero essere i laterali che accompagneranno le due mezzali Freddi Greco e Rotella, con Onisa che invece si prenderà ancora la cabina di regia. In difesa spazio a Celesia e Michelotti per fare da supporto a Enrici o Siniega, in porta si ripropone il ballottaggio tra Trombini, che ha giocato martedì, e Lewis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA