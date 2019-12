Diretta Torino Milan Primavera/ Streaming video tv: ecco gli ottavi di Coppa Italia

Torino Milan Primavera, che sarà diretta dal signor Nicola Donda, si gioca alle ore 20:00 di martedì 17 dicembre ed è una delle partite valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2019-2020. Conosciamo già il nome dell’avversaria che sarà la Cremonese, e sulla carta potrebbe trattarsi di una sfida impari: da una parte troviamo la finalista della passata edizione che per di più aveva vinto il suo ottavo titolo nel 2018, dall’altra una realtà che l’anno scorso è clamorosamente retrocessa nel campionato 2 e ora sta provando a risalire la corrente. Tuttavia si tratta di una partita secca da disputarsi nei 90 minuti e con la possibilità di andare ai tempi supplementari e magari anche ai calci di rigore; per di più va anche detto che il Torino non sta facendo benissimo in campionato e arriva da un pareggio interno contro l’Empoli. A oggi non farebbe nemmeno i playoff e cerca riscatto in questo turno di Coppa Italia. Vediamo in che modo andrà la diretta di Torino Milan Primavera, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni di Torino Milan Primavera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale al numero 60 del vostro televisore che come sempre ha l’esclusiva per le partite degli Under 19. Come già succede settimanalmente per il campionato, anche questa di Coppa Italia Primavera potrà essere seguita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito dell’emittente – lo trovate all’indirizzo www.sportitalia.com – con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN PRIMAVERA

In Torino Milan Primavera potrebbe arrivare un po’ di turnover da parte di Marco Sesia: i granata scendono in campo con il 3-5-2 ma in porta potrebbe andare Trombini, con una difesa nella quale almeno Siniega potrebbe giocare al posto di Celesia con Singo e Buongiorno confermati. A centrocampo, potrebbero cambiare gli esterni: Ricossa e Christopher Koné ci sperano, nel settore nevralgico Sandri potrebbe sostituire Adopo o Tesio mentre Freddi Greco può essere ancora titolare. Dubbi in avanti, dove Ibrahimi contende il posto a Rauti e Lucca. Federico Giunti conferma invece le scelte di La Spezia, nel quarto turno di Coppa Italia: davanti a Moleri ci sono Tahar e Potop come difensori centrali, Borges e Abanda i due terzini con un centrocampo comandato da Mionic, nel quale Frigerio e Alessandro Sala dovrebbero ancora una volta giostrare come mezzali. Nel tridente offensivo Haidara e Daniel Maldini sono candidati a operare sulle corsie, facendo da supporto alla prima punta Tonin.



