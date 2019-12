Video/ Frosinone Pescara (2-0): highlights e gol. Nesta non sbaglia in casa (Serie B)

Buona vittoria per i canarini nella sfida casalinga con i delfini per la 16^ giornata di Serie B: come si vede nel video di Frosinone Pescara, al triplice fischio finale il tabellone del risultato ha mostrato l’ottimo 2-0 in favore dei padroni di casa. Pure al via la sfida del campionato cadetto è apparsa in grande equilibrio: anche con tanti big fuori dall’11 titolare, non sono mancate le buone occasioni gol da parte di entrambe le parti del campo. Fino all’intervallo però nessuno gol arriva: è dunque solo nella ripresa che si decide la partita. A dare il via alle danze è Maiello in rete al 63’ e abbiamo dovuto attendere una prima girandola di cambi e pure il quarto minuto di recupero concesso dalla direzione arbitrale per il sigillo di Dionisi. Al triplice fischio finale è dunque arrivata la condanna per i delfini che non hanno graffiato se non a sprazzi e specie nelle prime battute del match. Il Pescara dunque chiude questa 16^ giornata di campionato ancora a quota 21 punti, mentre il Frosinone si rilancia in vetta, a quota 26 punti.

IL TABELLINO

Frosinone Pescara 2-0 (0-0 pt)

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano (18’ st Haas), Paganini, Maiello, Gori, Beghetto; Novakovich (11’ Dionisi), Ciano. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Szyminski, Krajnc, Salvi, Tribuzzi, Vitale, Matarese, Trotta, Citro. Allenatore: Nesta.

PESCARA (3-4-1-2): Kastrati; Vitturini (27’ Maniero), Drudi, Scognamiglio; Zappa, Busellato (39’ st Borrelli), Kastanos, Crecco; Memushaj (36’ st Melegoni); Galano, Machin. A disposizione: Carelli, Campagnari, Del Grosso, Bruno, Ciofani, Ingelsson, Masciangelo, Bocic. Allenatore: Zauri.

Arbitro: sig. Marco Serra della sezione di Torino; assistenti sigg. Luigi Lanotte della sezione di Barletta e Giuseppe Macaddino della sezione di Pesaro; IV Uomo sig. Luca Massimi di Termoli (Cb).

Marcatori: 18’ pt Maiello, 48’ st Dionisi.

Note: spettatori totali 11.127; abbonati 10.406; paganti 721 di 250 ospiti; incasso di euro 66.028,49 (incluso rateo abbonati); angoli: 6-4 per il Frosinone; ammoniti: 16’ st Busellato; recuperi: 1’ pt; 5’ st.

