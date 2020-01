Diretta Piacenza Arzignano/ Streaming video tv: veneti sognano la salvezza (Serie C)

Piacenza Arzignano, diretta dall’arbitro Gabriele Scatena, è la partita in programma oggi, giovedi 23 gennaio 2020, tra le mura del Garilli e valida per il recupero della 20^ giornata di Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. Si chiuderà con questo posticipo in terra piacentina il programma di recupero del turno del terzo campionato italiano, previsto inizialmente per prima di Natale, ma rinviato dalle Lega Pro per protesta. Siamo dunque ben impazienti di assistere a questo big match, dall’esito non così scontato, a dispetto della classifica. Controllando la graduatoria del girone B infatti ci accorgiamo che i lupi biancorossi, dopo quanto avvenuto contro la Triestina, ancora lottano nella zona play off per la serie C, sperando in un buon piazzamento nel tabellone finale, che mette in palio la promozione in cadetteria. Sta invece faticosamente uscendo dalle zone più pericolose della classifica la squadra veneta di Mister Colombo: l’Arzignano però dopo il successo ottenuto solo pochi giorni fa contro il Gubbio, spera oggi di dare inizio a una nuova striscia di risultati positivi, anche a danno di un club imponente come quello biancorosso. Sarà una sfida tutta da vivere dunque.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Piacenza Arzignano, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ARZIGNANO

In vista della diretta Piacenza Arzignano di questa sera, mister Franzini dovrà fare ben attenzione a fissare il suo 11 per le probabili formazioni: il tecnico non può sottovalutare la grande energia dei veneti, ma pure dovrà concedere riposo ad qualche giocatore stanco. Ecco dunque che conservando il classico 3-5-2, i lupi saranno in campo al Garilli con Bartozzi tra i pali e in avanti la difesa composta da Milesi, Borri e Pergreffi: toccherà alla coppia Paponi-Sesto collocarsi in attacco. Per lo schieramento dell’Arzignano studiamo invece il 4-3-1-2 visto nelle ultime uscite della formazione di Colombo: qui ben figureranno Rocca e Cain in attacco con il sostegno di Ferrara e saranno Calcagni, Maldonato e Perretta a posizionarsi a centrocampo, dal primo minuto di gioco.



