Diretta Piacenza Triestina/ Streaming video tv: sfida affascinante (Serie C)

Piacenza Triestina, diretta dall’arbitro Mario Vigile della sezione Aia di Cosenza, sarà il posticipo che chiuderà stasera alle ore 20.45 il programma della ventiduesima giornata del girone B della Serie C 2019-2020. Una sfida di grande tradizione, Piacenza Triestina mette infatti di fronte due squadre che vantano trascorsi gloriosi: l’attualità tuttavia è meno esaltante. Il Piacenza con 35 punti è almeno in piena zona playoff, nella quale proverà invece a rientrare la Triestina che ne è attualmente di poco fuori con i suoi 26 punti. Nella prima partita del nuovo anno solare 2020 il Piacenza ha pareggiato per 0-0 sul campo del Modena uno dei tanti derby emiliani di questo girone, mentre la Triestina aveva dovuto incassare una sconfitta casalinga per 1-2 contro la Sambenedettese e ha dunque bisogno di tornare a fare punti per non veder allontanarsi la zona playoff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Triestina, essendo il posticipo del lunedì di Serie C, è disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Di conseguenza raddoppiano anche le possibilità per la diretta streaming video, con la proposta di Rai Play che si aggiunge al portale elevensports.it, il quale anche in questa stagione fornisce le immagini di tutte le partite del campionato ed inoltre anche della Coppa Italia Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA TRIESTINA

Proviamo adesso a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni per Piacenza Triestina. I padroni di casa di Arnaldo Franzini potrebbero schierarsi con un 3-5-2 nel quale Pergreffi, Borri e Milesi dovrebbero formare la retroguardia a tre davanti al portiere Bertozzi. Nella folta linea a cinque di centrocampo potremmo invece vedere in azione da destra a sinistra Zappella, Corradi, Della Latta, Marotta e Nannini, infine in attacco ecco Sestu e Paponi, che dovrebbero formare la coppia offensiva del Piacenza. La replica della Triestina allenata da Carmine Gautieri dovrebbe prevedere il 4-3-1-2 con Offredi in porta e davanti a lui la linea difensiva a quattro formata da Formiconi, Malomo, Codromaz e Lambrughi da destra a sinistra. A centrocampo ecco invece il terzetto composto da Maracchi, Lodi e Giorico, qualche metro più avanti Procaccio sarà il trequartista alle spalle della coppia di attaccanti formata da Gomez e Granoche.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Piacenza Triestina, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 1,83. Si sale poi a 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria esterna della Triestina varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



