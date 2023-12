DIRETTA PIACENZA BERLINO/ Video streaming tv: dopo la prima volta (Champions League, oggi 13 dicembre 2023)

DIRETTA PIACENZA BERLINO: LA PRIMA VOLTA

In avvicinamento alla diretta di Piacenza Berlino, dobbiamo ricordare che il successo di due settimane fa a Lisbona contro il Benfica è stata la prima vittoria di sempre della “nuova” Piacenza in Champions League, parlando naturalmente della società rinata cinque anni fa, dopo la fine della precedente avventura che tante soddisfazioni aveva portato alla città di Piacenza sempre nella pallavolo maschile. Ecco allora che il colpaccio per 1-3 in Portogallo, anche se prevedibile dal punto di vista tecnico, ha sancito una pagina giustamente da celebrare come merita.

Possiamo allora riportare alcune dichiarazioni fornite dal sito Internet ufficiale di Piacenza, a cominciare dalle parole di Antoine Brizard, che si era espresso in questi termini: “E’ stata una partita molto difficile e tirata, sapevamo che poteva essere così, l’importante era vincere e questo lo abbiamo fatto”. L’allenatore piacentino Andrea Anastasi aveva invece commentato così la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando in verità anche ciò che non aveva funzionato per Piacenza contro il Benfica: “Non abbiamo giocato bene in diversi frangenti della gara, abbiamo commesso troppi errori ma l’importante era vincere”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PIACENZA BERLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Berlino non dovrebbe essere garantita, tuttavia da qualche settimana la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Piacenza Berlino, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

MATCH DELICATO

Piacenza Berlino, diretta dagli arbitri Blaz Markelj e Paul Catalin Szabo-Alexi si gioca naturalmente presso il Pala Banca della città emiliana con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023. Siamo alla terza giornata del girone C della Champions League di volley maschile edizione 2023-2024, che sancisce il ritorno nella massima competizione per club della Gas Sales Daiko Piacenza, la quale completa “l’andata” di questa fase a gironi sfidando anche l’unica rivale non ancora affrontata, cioè appunto i tedeschi del Berlin Recycling Volleys.

Questa sera la diretta di Piacenza Berlino può essere uno snodo fondamentale per le sorti degli emiliani nel girone: il debutto di Piacenza è stato con una sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Halkbank Ankara, poi però c’è stato un bel riscatto grazie al successo per 1-3 sul campo del Benfica a Lisbona. I turchi sono quindi i favoriti per la conquista del primo posto che varrà l’accesso immediato ai quarti di finale, ma un successo casalingo sarebbe fondamentale per puntare spediti quanto meno al secondo posto: quali verdetti ci darà la diretta di Piacenza Berlino?

DIRETTA PIACENZA BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Berlino, possiamo notare naturalmente che la Gas Sales Daiko Piacenza si ributta in Champions League dopo gli eccellenti risultati della scorsa stagione, cioè la vittoria della Coppa Italia e la semifinale dei playoff scudetto. La sfida di stasera potrebbe essere fondamentale, perché finora Berlino ha vinto per 3-0 contro il Benfica e ha strappato un punto pure perdendo per 3-2 ad Ankara, dunque i tedeschi ambiscono a loro volta almeno al secondo posto e riuscire a piazzare il successo sfruttando il fattore campo potrebbe alzare parecchio le prospettive europee degli emiliani, che altrimenti si farebbero ben più complicate.

Facendo una panoramica più generale sulla prima parte della stagione della formazione piacentina, dobbiamo dire che il bilancio per la Gas Sales comprende anche il cammino in Superlega, dove Piacenza ha 20 punti in classifica, frutto di sei vittorie e tre sconfitte nelle prime nove giornate. Nelle ultime giornate sono arrivate vittorie importanti, per 3-0 contro Verona e poi 1-3 sul campo di Taranto, adesso però si ritorna sul palcoscenico europeo per una sfida già delicatissima in Champions, motivo per cui siamo curiosi di scoprire l’esito della diretta di Piacenza Berlino…











