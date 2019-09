Diretta Piacenza Carpi/ Streaming video e tv, quote: lupi favoriti (Serie B)

Piacenza Carpi, diretta dall’arbitro Alberto Santoro, sabato 28 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. Si affronteranno le due formazioni attualmente appaiate al quarto posto in classifica nel girone B di terza serie. Si tratta di un aggancio che il Piacenza ha operato nel turno infrasettimanale, battendo 3-1 in casa il Ravenna grazie alle reti messe a segno da Paponi (doppietta) e Cacia. Il Carpi è invece incappato nella sua prima sconfitta stagionale in casa della Reggio Audace, che con i gol di Marchi e Scappini ha messo ko i biancorossi. Il Padova e la stessa Reggio Audace corrono in testa alla classifica e solo chi dovesse fare bottino pieno in questo derby emiliano potrebbe avere le velleità di inseguire con convinzione il primo posto in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PIACENZA CARPI

La diretta tv di Piacenza Carpi non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA CARPI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Piacenza-Carpi, oggi sabato 28 settembre 2019 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per il Piacenza allenato da Arnaldo Franzini in campo con: Del Favero, Della Latta, Milesi, Pergreffi, Sestu, Bolis, Marotta, Corradi, Imperiale, Paponi, Cacia. 3-5-2 per il Carpi guidato in panchina da Giancarlo Riolfo, schierato con: Nobile, Boccaccini, Ligi, Varoli, Pellegrini, Hraiech, Maurizi, Fofana, Lomolino, Biasci, Carletti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Piacenza Carpi, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.20 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.90 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.40 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato 1.65.



