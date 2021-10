Diretta Piacenza Giana Erminio/ Streaming video tv: delicata sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA PIACENZA GIANA ERMINIO: CHI SI RISOLLEVA?

Piacenza Giana Erminio, che è in diretta dallo stadio Garilli, si gioca alle ore 14:30 di domenica 14 ottobre: siamo nella 11^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022, e la classifica del girone A ci dice che in questo momento le due squadre giocano per la salvezza. In particolare continuano a sorprendere in negativo i lupi, al netto del ko contro il Sudtirol che poteva starci: pochi anni fa il Piacenza lottava per la promozione in Serie B ma poi è improvvisamente calato, e ancora una volta deve pensare a non retrocedere sapendo che la partita di oggi è fondamentale soprattutto per il morale.

Diretta/ Pro Vercelli Giana Erminio (risultato finale 2-1): Comi la decide su rigore!

La Giana Erminio invece non trova il ritmo giusto, nonostante un buon avvio di stagione; la compagine lombarda ha avuto a suo modo anni decisamente positivi ma adesso deve accettare di convivere con una situazione difficile, in più avendo giocato giovedì potrebbe sentire maggiormente la stanchezza. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Piacenza Giana Erminio, intanto nell’attesa del calcio d’inizio al Garilli proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Sudtirol Piacenza (risultato finale 2-0): altoatesini, ritorno alla vittoria

DIRETTA PIACENZA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Giana Erminio non sarà una di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato, ma come noto esiste un’alternativa. La Serie C infatti è integralmente su Eleven Sports, il portale che ormai da anni si occupa della terza divisione: la visione del match sarà in diretta streaming video, potrete scegliere se abbonarvi al servizio per l’intera stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, altra opzione possibile.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA GIANA ERMINIO

Corbari per Armini (squalificato) in Piacenza Giana Erminio, questa dovrebbe essere la scelta di Cristiano Scazzola per la difesa dei lupi; con lui agiranno Tafa e Paolo Marchi, per il resto avremo Pratelli in porta e un centrocampo nel quale Parisi e Giordano dovrebbero agire in qualità di laterali, lasciando poi spazio a una mediana nella quale Suljic, De Grazia e Bobb partono favoriti su Simonetti. Davanti, Dubickas e Rabbi dovrebbero formare il tandem offensivo, entrambi sono in netto vantaggio sulla prima alternativa che è rappresentata da Gissi.

DIRETTA/ Piacenza Pro Sesto (risultato finale 1-2): sestesi, prima vittoria!

Oscar Brevi si schiera con modulo speculare, dunque mandando Magli, Bonalumi e Pirola a protezione del portiere Zanellati con Perico e Vono (o Colombini) che alzano la loro posizione andando ad affiancare la zona nevralgica della squadra lombarda. Qui avremo Cazzola insieme ad Acella e Simone Ferrari, a meno che torni a disposizione Pinto; da valutare le scelte dell’attacco, dove i due Corti (Alessandro e Niccolò) possono prendersi la maglia da titolari, ma Perna punta a stringere i denti e rientrare e allora potrebbe giocare lui insieme a Tremolada.



© RIPRODUZIONE RISERVATA