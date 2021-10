Diretta Piacenza Juventus U23/ Streaming video tv: si gioca il recupero (Serie C)

DIRETTA PIACENZA JUVENTUS U23: PARTITA IN EQUILIBRIO

Piacenza Juventus U23, in diretta mercoledì 27 ottobre alle ore 21:00 presso lo stadio Leonardo Garilli, sarà valida per il recupero dell’8^ giornata di andata del girone A del campionato di Serie C 2021-2022. Il Piacenza non sta vivendo un periodo semplice, infatti gli emiliani sono penultimi in classifica con 9 punti. Nell’ultima uscita hanno pareggiato in casa contro la Giana Erminio, con il risultato di 1-1. Grazie al punto conseguito, hanno fermato la serie di sconfitte consecutive che durava da due giornate.

Discorso diverso per la Juventus U23, che non perde da quattro turni ed è nona in classifica con 14 punti. Nell’ultima gara, i bianconeri hanno pareggiato per 1-1 contro la Pro Sesto. In caso di vittoria, la Juventus potrebbe volare a 17 punti e raggiungere l’Albinoleffe in sesta posizione. I precedenti della scorsa stagione, potrebbero far sperare il Piacenza. Dopo la partita di andata pareggiata con il risultato di 1-1, in quella di ritorno gli emiliani si sono imposti in casa con il punteggio di 3-2.

DIRETTA PIACENZA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Juventus U23 di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile o di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PIACENZA JUVENTUS U23

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Piacenza Juventus U23 di Serie C. L’allenatore dei Lupi, Cristiano Scazzola dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Le scelte dovrebbero ricadere sui seguenti undici: Pratelli, Tafa, Marchi, Armini; Parisi, Bobb, Suljic, De Grazia, Giordano; Rabbi, Dubickas.

La Juventus U23, allenata da Lamberto Zauli, dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1. Il tecnico bianconero, potrebbe optare per lo schieramento della seguente formazione titolare: Garofani; Leo, Riccio, Poli, Barbieri; Sersanti, Zuelli, Palumbo; Soulé, Sekulov; Cudrig.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Piacenza Juventus U23 di Serie C, proposte dall’agenzia William Hill. La vittoria del Piacenza, abbinata al segno 1, è quotata 2.50. Un eventuale risultato di parità, abbinato al segno X, viene proposto con una quota di 2.90. La vittoria esterna della Juventus U23, abbinata al segno 2, ha una quota di 2.90.

