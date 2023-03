Diretta/ Piacenza Lecco, video streaming tv: gara spartiacque (Serie C)

DIRETTA PIACENZA LECCO: PUNTI CHE PESANO!

Piacenza Lecco in diretta alle ore 14.30 di domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza, è una gara valida per la 33° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tantissimo questo pomeriggio: i padroni di casa è in corsa per la salvezza, gli ospiti per la promozione in Serie B.

Il Piacenza è ultimo in classifica con 28 punti, a -4 dalla zona playoff. I biancorossi hanno raccolto sin qui sei vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Pordenone. Il Lecco, invece, è quarto a quota 53 punti, a -5 dalla vetta. Due pareggi di fila per gli ospiti, l’ultimo per 0-0 contro la Feralpisalò.

PIACENZA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Lecco non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Piacenza Lecco sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA LECCO

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Piacenza e Lecco, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai biancorossi, in campo con il 3-5-2: Rinaldi, Zanandrea, Accardi, Masetti, Munari, Giorno, Suljic, Palazzolo, Rizza, Luppi, Cesarini. Passiamo adesso agli ospiti, il modulo è lo stesso: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici, Ilari, Zuccon, Ardizzone, Lepore, Buso, Pinzauti.











