Diretta Piacenza Mantova/ Streaming video tv: anticipo di Coppa Italia Serie C

Piacenza Mantova, in diretta dal Campo Sportivo n. 1 di Fiorenzuola d’Arda alle ore 20.30 di stasera, mercoledì 8 settembre 2021, si disputa in sede anomala e pure con una settimana d’anticipo rispetto a tutto il resto del programma del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022, che sarà infatti protagonista fra sette giorni. Di conseguenza, per oggi i riflettori sono puntati tutti sulla diretta di Piacenza Mantova, tra due squadre che in campionato sono entrambe inserite nel girone A: gli emiliani hanno visto rinviata la loro partita della seconda giornata e di conseguenza possiamo ricordare per il Piacenza il pareggio alla prima giornata contro il Trento, mentre il Mantova ha giocato due partite ed entrambe le ha pareggiate, contro Legnago Salus al debutto e Giana Erminio alla seconda giornata.

Diretta/ Mantova Giana Erminio (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Corti

Si potrebbe dunque pensare a un pareggio, ma attenzione: Piacenza Mantova sarà una partita secca, di conseguenza in caso di parità si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore.

DIRETTA PIACENZA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Piacenza Mantova, tuttavia possiamo ricordare a tifosi ed appassionati che pure le partite di Coppa Italia di Serie C sono comprese nell’offerta in diretta streaming video di Eleven Sports, di conseguenza il match di stasera sarà visibile su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

DIRETTA/ Legnago Salus Mantova (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Sgarbi

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA MANTOVA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Piacenza Mantova, pur con le dovute cautele dovute al fatto che in Coppa Italia di Serie C potrebbe esserci turnover, che prevediamo piuttosto ampio per il Mantova, che ha giocato sabato scorso nella seconda giornata di campionato. Il Piacenza invece arriva da un rinvio, per cui la partita odierna potrebbe essere una occasione preziosa per ritrovare il ritmo: potremmo allora pensare che l’allenatore emiliano Cristiano Scazzola potrebbe fare meno turnover rispetto al collega lombardo Maurizio Lauro e schierare qualche titolare in più fin dal primo minuto, ma naturalmente le scelte saranno tutte ponderate con un occhio rivolto già al campionato, che tornerà protagonista nel weekend. Il Piacenza avrà un giorno in più perché giocherà il posticipo del lunedì: anche questo aspetto potrebbe influire sulle scelte del mister.

© RIPRODUZIONE RISERVATA