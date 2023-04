DIRETTA/ Piacenza Modena (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, si gioca!

DIRETTA PIACENZA MODENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta di Piacenza Modena sta per farci compagnia. Vale la pena ricordare che la Valsa Group, denominazione attuale dovuta allo sponsor, ha una bacheca ricchissima: i trofei sono ben 41 e tra questi troviamo anche 4 Coppe dei Campioni, 3 Coppe delle Coppe, 5 Cev Cup o Challenge Cup e una Supercoppa Europea. Tuttavia, Modena non festeggia un titolo dal 2018 e per una società simile è un periodo non indifferente: cinque anni fa i gialloblu avevano vinto la Supercoppa Italiana, la quarta nella loro storia e la terza nelle ultime quattro stagioni, battendo al tie break sia Civitanova che Trento.

L’ultimo scudetto è invece del 2016: Modena aveva chiuso seconda alle spalle di Civitanova in regular season, poi aveva eliminato Padova e Trento (entrambe con un 3-1 nella serie) e infine aveva dominato contro Perugia in finale. Era la squadra di Angelo Lorenzetti, votato miglior allenatore della SuperLega; MVP del torneo era risultato invece il francese Earvin N’Gapeth, che sarebbe rimasto in gialloblu per altre due stagioni e poi sarebbe tornato ancora nel 2021, come del resto la scorsa estate. Adesso però noi dobbiamo metterci comodi e stare a vedere quello che succederà al Pala Banca, dove finalmente è tutto pronto: la diretta di Piacenza Modena può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PIACENZA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Modena viene garantita dalla televisione di stato: come sempre allora l’appuntamento con questo match dei playoff è su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando e che permette anche l’alternativa della diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play oppure installandone la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che tutte le partite del campionato di volley maschile sono fornite in mobilità dal portale Volleyballworld.net: anche in questo caso avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PIACENZA MODENA SU RAIPLAY

PIACENZA MODENA: SI ANDRÀ A GARA-5?

Piacenza Modena sarà diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Giuseppe Curto: alle ore 18:00 di domenica 2 aprile il Pala Banca ospita gara-4 dei quarti di finale playoff nel campionato di volley Super Lega 2022-2023. È una grande occasione per entrambe: la serie è sul 2-1 in favore di Modena, che però domenica scorsa ha mancato la grande occasione per chiudere e volare in semifinale facendosi battere in casa (nettamente). Adesso la Valsa Group ha perso il suo doppio vantaggio, ma rimane quello singolo di poter giocare l’eventuale gara-5 al Pala Panini, certamente non indifferente.

Piacenza però ritrova il suo pubblico, grazie al quale potrebbe forzare appunto la “bella”: a quel punto potrebbe succedere di tutto perché la Gas Sales è una squadra che in partita secca si può esaltare, lo ha confermato vincendo la Coppa Italia e adesso può fare un altro bel colpo. Vedremo intanto cosa succederà nella diretta di Piacenza Modena, perché la serie potrebbe chiudersi oggi; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche rapido approfondimento sui temi principali che ci accompagneranno nell’attesissima partita del Pala Banca.

DIRETTA PIACENZA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Piacenza Modena, e c’è grande attesa per scoprire come andranno le cose. Sembrava che i due episodi della serie avessero dato alla Valsa Group il giusto passo per chiudere il primo turno sul 3-0, ma la realtà è che in generale questi playoff stanno rivelando un equilibrio meno scontato del previsto. In più gara-1 e gara-2 ci avevano detto di una Modena sì vincente, ma non certo in maniera netta: gli emiliani in entrambi i loro successi erano dovuti passare dal tie break, poi quando hanno avuto il primo match point a disposizione sono crollati per 0-3.

Piacenza va tenuta d’occhio: magari ha qualcosa meno rispetto alle corazzate della SuperLega, ma come dicevamo a fine febbraio ha fatto un’impresa gigantesca diventando la prima squadra a battere Perugia in stagione (contando tutte le competizioni) e si è assicurata una storica Coppa Italia, diventando improvvisamente una minaccia per tutte le avversarie. La prima delle quali è appunto Modena: la Valsa Group tutto sommato resta favorita per vincere la serie e andare in semifinale, ma bisognerà vedere se chiuderà i conti stasera perché, in caso contrario, rischierebbe parecchio…











