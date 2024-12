DIRETTA PIACENZA MONZA: SITUAZIONI MOLTO DIVERSE

Ci attira per più di un motivo la diretta Piacenza Monza, anticipo della tredicesima giornata della Superlega di volley maschile che sarà in programma alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 21 dicembre 2024, naturalmente presso il PalaBancaSport della città emiliana. Basta dare uno sguardo alla classifica del massimo campionato di pallavolo per capire che la diretta Piacenza Monza metterà in palio punti pesanti, ma per obiettivi drasticamente diversi, con la Gas Sales Bluenergy Piacenza terza a quota 23 punti e la Mint Vero Volley Monza invece tristemente penultima con soli 7 punti.

Insomma, sulla carta si potrebbe pensare a una partita senza storia, però guai a sottovalutare Monza, almeno se i brianzoli almeno per una volta mostrassero anche in campionato la “faccia” della Champions League, dove il successo colto contro il Fenerbahce in settimana è stato il quarto in altrettante partite giocate, per un primo posto nel girone sempre più saldo. D’accordo che spesso la nostra Superlega è più difficile della Champions League nel volley, ma in questo caso la differenza di rendimento è davvero clamorosa: potranno esserci colpi di scena nella diretta Piacenza Monza?

PIACENZA MONZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’aria natalizia porterà ulteriore gioia al palazzetto, ma segnaliamo che il match è stato scelto per la trasmissione su Rai Sport (canale numero 58) e quindi potremo godere in chiaro della diretta Piacenza Monza in tv, oppure anche tramite il servizio fornito da sito o app di Rai Play gratuitamente per tutti per la diretta Piacenza Monza in streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA PIACENZA MONZA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA PIACENZA MONZA: TRA SOGNI E PAURE

Abbiamo già evidenziato il dato più clamoroso verso la diretta Piacenza Monza, cioè l’enorme differenza di rendimento del Vero Volley fra campionato e Coppa. Per i brianzoli la situazione in Superlega si fa sempre più preoccupante, specie dopo la sconfitta casalinga di settimana scorsa contro il fanalino di coda Grottazzolina, partita che ha reso ancora più concreto il rischio della retrocessione per Monza. A Piacenza però si potrebbe respirare aria di Champions League, magari ciò aiuterà gli ospiti a sfoderare la versione migliore di loro stessi.

Adesso però è giusto parlare anche di Piacenza, che è reduce dalla emozionante vittoria per 2-3 sul campo di Modena nel derby emiliano che era il big-match della scorsa giornata. Due punti preziosi per la Gas Sales Bluenergy perché la classifica è cortissima fra il terzo e il sesto posto, quindi ogni punto potrebbe fare la differenza nella griglia per i playoff. Finora otto vittorie e quattro sconfitte, oggi sulla carta è l’occasione giusta per festeggiare un buon Natale con i propri tifosi, ma sarà davvero così nella diretta Piacenza Monza?