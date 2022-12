Diretta/ Piacenza Pergolettese, streaming video: biancorossi, ora o mai più (Serie C)

DIRETTA PIACENZA PERGOLETTESE: I LUPI DEVONO REAGIRE

La sfida in diretta tra Piacenza e Pergolettese si giocherà oggi, 23 dicembre alle ore 14.30: è senza dubbio una delle gare più delicate di questo turno di campionato. Entrambi arrivano da tre partite consecutive senza vincere con i biancorossi però ancora più disperati: l’ultima posizione con soli 13 punti in 19 partite, nove in meno degli avversari di giornata, obbligano i Lupi a rialzare la china il prima possibile. L’occasione è piuttosto ghiotta perché la Pergolettese è la seconda peggior squadra per rendimento delle ultime cinque partite vincendo una sola partita e uscendo con le ossa rotte quattro volte, peggio solo il Trento.

Anche se manca ancora il girone di ritorno, la necessità di far punti si fa impellente ed estremamente urgente. Il cattivo andamento casalingo del Piacenza racconta la brutta stagione dei biancorossi con solamente una vittoria nei nove match tra le mura amiche. D’altro canto, la Pergolettese fuori casa è riuscita addirittura a fare peggio non vincendo nessuna delle nove sfide lontane da Crema. Siamo dunque davanti a squadre ferite nell’orgoglio e chiamate ad una reazione.

PIACENZA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza-Pergolettese è disponibile come di consueto su Eleven Sports, con la doppia opzione id abbonamento stagionale oppure mensile. Una volta in possesso, l’evento potrà essere trasmesso in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo mobile. Tutta la Lega Pro e i relativi gironi sono trasmetti su Elevent Sports. Per Piacenza Pergolettese, non è prevista invece la diretta su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta tra Piacenza e Pergolettese vedono i Lupi biancorossi schierati con il consueto 4-4-2. Rinaldi tra i pali, da destra verso sinistra Parisi, Cosenza, Masetti e Capoferri formeranno la linea difensiva. L’ex Primavera del Torino Onisa a destra e il giovane ex Empoli Rizza a sinistra accompagneranno sull’esterno con Munari e Persia nella zona nevralgica del campo.

Coppia d’attacco con il tandem Gonzi e Morra, fin qui autori rispettivamente di uno e quattro gol. La Pergolettese invece dovrebbe disporsi con un 3-5-2 che vede Soncin in porta e il trio Arini, Lambrughi e Piccinini a proteggere l’estremo difensore gialloblu. Da destra, il centrocampo vede sull’esterno Bariti, Artioli, Figoli in regia, Varas e Villa sull’out mancini mentre le due punte saranno Guiu e Iori, alla ricerca di gol importanti per aggiudicarsi questa sfida. In una sfida così tesa ed equilibrata, saranno fondamentali i dettagli dei singoli e tatticamente i due tecnici dovranno trovare sia prima che durante la partita le scelte migliori per imbrogliare l’avversario.

PIACENZA PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per i bookmakers, la diretta Piacenza Pergolettese è un match difficile da pronosticare anche se le vesti del favorito sono tutte per il Piacenza padrone di casa. La quota di 2.30 di Snai è la più bassa dell’1X2, il pari è a 3.10 così come il 2 fisso in favore della Pergolettese, a testimonianza dell’X2 a 1.50. L’over 2.5, quindi almeno tre gol, lo si può giocare a 2.25 mentre il relativo Under a 1.55, più ristretto lo scarto tra Gol e No Gol: a 1,94 se l’incontro finisce con almeno un gol a testa, 1.77 se almeno una delle due squadre rimarrà a secco. Interessante potrebbe essere l’1-1 a quota 6, il 2-1 dell’andata in favore della Pergolettese lo si può trovare a 12. Curiosità: le due squadre si sono affrontare in amichevole a luglio terminando 1-0 per il Piacenza. Il medesimo risultato paga 6.75.

