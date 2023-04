DIRETTA/ Piacenza Pro Sesto video streaming tv: striscia aperta per i lombardi

DIRETTA PIACENZA PRO SESTO: TESTA A TESTA

La diretta di Piacenza Pro Sesto presenta una sfida dal sapore di testa-coda. Piacenza che si ritrova ad essere ultima in classifica contro il Pro Sesto seconda in graduatoria, sotto solamente alla lanciatissima Feralpisalò. Sono molto interessanti i precedenti storici tra le due formazioni: questa è la sfida numero 10 in assoluto e lo storico recita ben 6 vittorie per il Piacenza (tutte consecutive) e ben 3 per la formazione ospite che si è imposta, dunque, nelle ultime 3 partite giocate. Il primo incontro è andato di scena nel campionato di Serie D nel dicembre del 2013.

Il Piacenza si impose con il risultato di 2-1 allo stadio Garilli, ripetendosi anche nella gara di ritorno con il risultato di 0-2. Piacenza che ebbe la meglio nei successivi quattro incontri. da segnalare l’incredibile partita del 6 dicembre 2020. Piacenza che riuscì a battere il Pro Sesto con il risultato di 6-0. Reti di Diglio, Ballarini, Maritato, Galazzi, Flores Heatley e Maio. Una sconfitta molto pesante per il Pro Sesto che da quel momento perse il successivo incontro nella sfida con il Piacenza per poi iniziare un ottimo filotto di vittorie (tre consecutive). Tre vittorie consecutive per il Pro Sesto con i risultati rispettivamente di 1-2, 2-1 e 1-0. (Marco Genduso)

PIACENZA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Piacenza Pro Sesto sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RISULTATO INCERTO!

Piacenza Pro Sesto, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Emiliani quasi spacciati dopo l’ultimo pareggio a Trieste, il terzo consecutivo per il Piacenza che resta però a -4 proprio dalla Triestina penultima, con la mancata vittoria nello scontro diretto che rischia di pesare per i biancorossi come una condanna per la retrocessione diretta in Serie D.

Continua a sognare invece la Pro Sesto, seconda in classifica dopo l’ultima vittoria interna contro la Virtus Verona anche se ormai a -5 dalla Feralpisalò capolista. Anche se la promozione diretta sembra ormai una chimera, un secondo posto finale regalerebbe la pole position nella griglia dei play off, alimentando le speranze di una storica promozione per i sestesi. All’andata Pro Sesto vincente in casa di misura contro il Piacenza, ultimo precedente al “Garilli” tra le due squadre disputato il 17 ottobre 2021 con vittoria per 1-2 della Pro Sesto.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Pro Sesto, match che andrà in scena all0 stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Matteo Abbate schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi, Cosenza, Zanandrea, Accardi; Parisi, GIorno, Suljic, Chierico, Rizza; Morra, Plescia. Risponderà la Pro Sesto allenata da Matteo Andreoletti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Suagher, Marsupio, Toninelli; Capelli, Gattoni, Corradi, Bianco; Radaelli, D’Amico, Sgarbi.

PIACENZA PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Piacenza Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











