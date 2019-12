Diretta Piacenza Ravenna/ Streaming video Rai: il derby al Pala Banca (Volley)

Piacenza Ravenna, diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Luca Saltalippi, si disputa oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019, con fischio d’inizio alle ore 18.00 per la dodicesima giornata della Superlega di volley maschile, penultimo turno del girone d’andata del massimo campionato italiano di pallavolo. Appuntamento al Pala Banca per questo derby dell’Emilia Romagna: Piacenza Ravenna metterà di fronte due formazioni con situazioni alquanto differenti. Per i padroni di casa della Gas Sales Piacenza ci sono appena 9 punti in classifica, che raccontano molto bene una prima parte di campionato complicata per gli uomini di Andrea Gardini. Se la passa meglio la Consar Ravenna di Marco Bonitta, che con 15 punti è saldamente in zona playoff e punta logicamente a consolidarsi verso il raggiungimento di quello che per i romagnoli è logicamente il massimo obiettivo stagionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Ravenna sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA PIACENZA RAVENNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Ravenna, abbiamo dunque già descritto per sommi capi la situazione di queste due squadre nella Superlega di volley. Gli orizzonti sembrano essere piuttosto limitati per Piacenza, che deve pensare innanzitutto alla salvezza e dunque ad evitare le ultime due posizioni che a fine campionato condanneranno alla retrocessione in Serie A2, anche se con una graduatoria ancora piuttosto corta sognare i playoff potrebbe essere realistico, a patto di alzare il proprio ritmo già dalla partita di oggi. Obiettivi logicamente diversi per Ravenna, squadra che sembra avere qualcosa in più rispetto alla Gas Sales e che punta a consolidarsi fra le prime otto: una vittoria in questa trasferta sarebbe molto preziosa in tal senso per la Consar, pensando innanzitutto al tabellone della Coppa Italia e in prospettiva naturalmente anche ai playoff.



