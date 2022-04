Diretta Piacenza Trento/ Streaming video Rai: gara-2 quarti playoff volley

DIRETTA PIACENZA TRENTO: PER CHIUDERE I CONTI!

Piacenza Trento, diretta dagli arbitri Massimo Florian e Ilaria Vagni alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 aprile 2022, si gioca presso il Pala Banca della città emiliana come gara-2 dei quarti dei playoff della Superlega di volley maschile. Otto giorni fa, gara-1 era terminata con una perentoria vittoria casalinga per 3-0 della Itas Trentino, che di conseguenza ha l’occasione per chiudere i conti di questa serie al meglio delle tre partite, ma la Gas Sales Bluenergy Piacenza naturalmente punta sul fattore campo per allungare la serie dei quarti, portandoli alla “bella” che sarebbe settimana prossima a Trento.

DIRETTA/ Casalmaggiore Perugia (risultato finale 2-3) streaming: umbre al tie-break

Di certo il morale è altissimo in casa Trento: oltre al netto 3-0 di gara-1, partita che era stata in bilico solamente nel primo set chiuso ai vantaggi (27-25) prima che la Itas prendesse nettamente il largo vincendo 25-20 e 25-16 gli altri due parziali, c’è anche la vittoria a Perugia nell’andata della semifinale tutta italiana di Champions League. Trento in grande forma quindi, ma i cinque set giocati mercoledì sera potrebbero naturalmente pesare sulle gambe, o almeno questo spera Piacenza, che punta a fattore campo e freschezza per pareggiare la serie. Che cosa succederà quindi oggi nella diretta di Piacenza Trento?

Diretta/ Chieri Novara (risultato finale 0-3) streaming video Rai: Igor sul velluto

DIRETTA PIACENZA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), che come sempre è il punto di riferimento per la pallavolo italiana. Appuntamento di conseguenza anche in diretta streaming video, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA PIACENZA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Trento, abbiamo già celebrato giustamente l’ottimo momento degli ospiti della Itas Trentino di Angelo Lorenzetti, che si sono presi mercoledì sera una meravigliosa vittoria a Perugia nell’andata della semifinale di Champions League. Le gambe saranno affaticate, in compenso il morale è a mille e deve dare la spinta per cercare di chiudere già oggi la serie dei quarti contro Piacenza, per poi pensare al ritorno di Champions e avere dopo qualche giorno di riposo, evitando le possibili insidie di gara-3.

Diretta/ Monza Civitanova (risultato finale 1-3): la Lube conquista la semifinale!

Discorso ovviamente opposto per Piacenza, che è stata protagonista di un campionato più che buono, chiuso infatti al sesto posto in stagione regolare e con la soddisfazione di essere arrivata in semifinale in Coppa Italia grazie all’acuto contro Modena ai quarti di finale. La Gas Sales Bluenergy Piacenza quindi è già stata capace di sorprendere una big in una partita decisiva, però quella era una sfida secca: qui la difficoltà cresce, perché bisognerebbe vincere oggi e poi espugnare Trento in gara-3. Inutile però pensare troppo in là: per ora l’obiettivo è vincere oggi, per dare una grande gioia ai tifosi e allungare la stagione almeno di un’altra settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA