Diretta Piacenza Viterbese/ Streaming video e tv: lupi favoriti (Coppa Italia)

Piacenza Viterbese viene diretta dal signor Maggio, si gioca alle ore 18:00 di domenica 4 agosto ed è valida per il primo turno della Coppa Italia 2019-2020. Sfida intrigante: i lupi hanno una gran voglia di iniziare la stagione per riscattare il finale di quella precedente, conclusa con un incredibile sorpasso subito dall’Entella nel girone A e la sconfitta nella finale dei playoff. Una promozione che sembrava sancita e che invece sarà da riprendere quest’anno, con tutte le difficoltà del caso. Anche la Viterbese però ha ottime ambizioni: solo pochi mesi fa i laziali hanno vinto la Coppa Italia Serie C di cui hanno giocato le ultime due finali, e in campionato puntano ad un posto nei playoff sperando di poter fare strada fino al torneo cadetto. Intanto le due squadre iniziano a scaldare i motori nella diretta di Piacenza Viterbese, della quale possiamo andare a valutare con attenzione le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Viterbese, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA VITERBESE

In Piacenza Viterbese scopriamo innanzitutto che sulla panchina emiliana siede ancora Arnaldo Franzini: il suo sarà un 4-3-3 con El Kaouakibi e Jacopo Silva a protezione di Fumagalli che deve vincere la concorrenza del giovane del Favero, mentre sugli esterni potrebbero giocare Furlotti e Nannini. A centrocampo portemmo avere Giandonato a tessere le trame offensive con Nicco e Della Latta da mezzali, senza dimenticarsi di Cattaneo arrivato dal Novara; nel tridente da valutare se giocheranno subito i titolari, in alternativa Sylla al posto di Cacia con La Mesta e Sestu che potrebbero agire da esterni. La Viterbese di Antonio Calabro avrà un modulo speculare: in porta Pini, Atanasov e Milillo al centro della difesa completata dai terzini De Giorgi e Mignanelli. In mediana potrebbe comandare Antezza; Palermo e Corinti si possono disporre ai suoi lati come interni, nel reparto offensivo cerca subito spazio il giovane Bezziccheri che potrebbe essere il laterale destro, dall’altra parte ci sarà Vandeputte con Pacilli e Svidercoschi a giocarsi il ruolo di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote stilate dall’agenzia di scommesse Snai per Piacenza Viterbese, i lupi sono chiaramente favoriti avendo un valore di 1,35 volte la puntata sul segno 1, che è nettamente più basso rispetto al 7,75 che accompagna invece il segno 2 per il successo esterno dei laziali. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



