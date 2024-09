La diretta Pianese Sestri Levante, inizio alle ore 14.00, sarà una sfida nel girone B di Serie C che mette a confronto due squadre che stanno già scontando un certo ritardo in classifica. Per la neopromossa Pianese finora 6 punti in 6 partite, con l’ultimo pareggio in casa della Lucchese, uno spettacolare 3-3, che ha portato sopra la soglia della zona play out la formazione toscana.

DIRETTA/ Trieste Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (29 settembre 2024)

Per il Sestri Levante 4 punti nelle prime 6 partite e penultimo posto in classifica in coabitazione con la Spal, dopo l’acuto della vittoria per 0-3 in casa del Legnago Salus per la formazione ligure è arrivata una nuova sconfitta nel turno infrasettimanale, 1-2 contro la Torres in casa, che ha confermato le difficoltà già messe in evidenza in questo primo segmento della stagione.

Diretta/ Verona Udinese Primavera (risultato 0-2) streaming video tv: doppio Pejicic! (29 settembre 2024)

DIRETTA PIANESE SESTRI LEVANTE, STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta Pianese Sestri Levante, sarà necessario essere abbonati a Sky o al servizio di streaming NOW TV. Come sempre, la nostra redazione offrirà anche una diretta testuale per aggiornarvi in tempo reale sulle emozioni e i momenti chiave della partita.

PIANESE SESTRI LEVANTE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Pianese Sestri Levante, per capire chi scenderà in campo dal 1′. La Pianese, guidata da Fabio Prosperi, si schiera con un 3-4-2-1 che vede in attacco il tridente composto da Mignani, Falleni e Mastropietro, con Sorrentino pronto a guadagnare minuti importanti. Boccadamo sarà l’esterno destro, mentre a sinistra c’è un ballottaggio tra Da Pozzo, favorito, e Nicoli che lo incalza. Gli ospiti optano invece per un 4-3-3: Anacoura difenderà la porta, con una linea difensiva formata da Podi, Valentini, Pane e Furno. A centrocampo agiranno Nunziatini e Coni come mezzali, con Garibaldi regista, mentre il tridente offensivo sarà composto da Clemenza, Parravicini e Brugognone.

Diretta Modena Sampdoria/ Streaming video tv: al Braglia due squadre in ripresa (Serie B, 29 settembre 2024)

PIANESE SESTRI LEVANTE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo ora a vedere le scommesse sulla diretta Pianese Sestri Levante, ecco le indicazioni dei principali bookmaker. Vittoria della Pianese quotata 1.90, il pareggio viene offerto a una quota di 3.20 e poi successo esterno del Sestri Levante proposto a una quota di 3.75.