DIRETTA SESTRI LEVANTE TORRES, OSPITI SENZA SCONFITTE

I rossoblu arrivano dalla prima vittoria stagione. La diretta Sestri Levante Torres, in programma martedì 25 settembre 2024 alle ore 20:45, vedrà i padroni di casa scendere in campo forti del successo dello scorso turno.

Infatti, il Sestri Levante ha battuto per 3-0 il Legnago Salus dopo un inizio nettamente negativo con il pareggio col Pineto e ben tre sconfitte contro Gubbio all’esordio, Pontedera e Spal con otto reti subite in questi 270 minuti.

La Torres può sicuramente vantare una record migliore fino a questo momento, partendo dal fatto che la squadra di Sassari è imbattuta grazie alla vittoria in Coppa Italia Serie C con l’Albinoleffe e le cinque sfide consecutive senza sconfitta, tra cui l’ultimo turno con l’1-1 contro il Pineto.

DOVE VEDERE LO STREAMING VIDEO TV DELLA DIRETTA SESTRI LEVANTE TORRES

Eccoci al dove vedere la diretta Sestri Levante Torres, sfida che si potrà assistere solamente se si è abbonati a Sky o NOW.

Il discorso è analogo per la diretta streaming che verrà trasmessa esclusivamente su abbonamento nelle rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE TORRES

Ora è il turno delle probabili formazioni Sestri Levante Torres con i padroni di casa che giocheranno con il modulo 4-3-3. In porta ci sarà Anacoura, difesa a quattro con Podi, Valentini, Pane e Furno. Nunziatini e Coni saranno le mezzali con Garibaldi regista e il trio d’attacco Clemenza, Parravicini e Brugognone.

La Torres replica con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali ecco Zaccagno, protetto qualche metro più avanti dal trio Coccolo, Dametto e Mercadante. Zambataro e Guiebre esterni mentre Casini e Brentan saranno al centro. Davanti Fischanller, supportato da Goglino e Nanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SESTRI LEVANTE TORRES

Eccoci con le quote per le scommesse della diretta Sestri Levante Torres. In questa giornata di campionato sono gli ospiti ad essere favoriti a 1.80, seguiti dal pareggio quotato a 3.25 e infine l’1 fisso in favore del Sestri Levante segnato a 4.30.

Il segno Gol, entrambe le squadre a segno, è offerto in lavagna a 2 mentre il No Gol a 1.65. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.55.