Diretta Picerno Acr Messina/ Streaming video tv: neopromosse arrembanti! (Serie C)

Picerno Acr Messina, partita diretta dal signor Luca De Angeli, si gioca allo stadio Donato Curcio con calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 26 settembre: è sfida tra due neopromosse nella 5^ giornata del girone C di Serie C 2021-2022, ma si tratta di due matricole che stanno facendo bene e, peraltro, sono reduci da vittorie. Il Picerno ha fatto un colpo importante sul campo della Turris, vincendo quella che potenzialmente è una partita per la salvezza; i lucani hanno approcciato molto bene questo campionato e stanno facendo vedere di potersela giocare ad armi pari con la concorrenza diretta, per la permanenza in terza divisione.

Concorrenza di cui tecnicamente fa parte l’Acr Messina, che settimana scorsa ha battuto la Virtus Francavilla: per la squadra siciliana passo identico a quello dell’avversaria odierna (5 punti) e ambizioni che potrebbero essere superiori, pur pensando alla salvezza come obiettivo principale. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Picerno Acr Messina, ma aspettando che si giochi possiamo valutare le potenziali scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Picerno Acr Messina non è una di quelle che per la 5^ giornata di Serie C vengono trasmesse sulla televisione satellitare; ricordiamo che l’appuntamento classico con le partite di terza divisione è su Eleven Sports, il portale che ormai da parecchi anni fornisce il programma integrale di questo campionato (e di Coppa Italia) con il servizio di diretta streaming video, per accedere al quale dovrete sottoscrivere un abbonamento oppure acquistare di volta in volta il singolo match, che generalmente ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

In Picerno Acr Messina Antonio Palo deve fare a meno di Viscovo, espulso dalla panchina domenica scorsa: è il portiere di riserva, il titolare sarà comunque Albertazzi che avrà davanti a lui Ferrani e Allegretto, con Vanacore e Walter Guerra come terzini. A centrocampo avremo Pitarresi in cabina di regia, con De Ciancio e Pitarresi che dovrebbero essere le due mezzali; poi Massimo D’Angelo-Terranova e Vivacqua-Gerardi ballottaggi aperti nel tridente offensivo, verso la conferma Carrà come esterno sinistro.

Salvatore Sullo utilizza un 4-4-2 e pensa a Raffaele Russo come esterno sinistro a centrocampo (ma qui è favorito Catania), a destra avremo Simonetti mentre in mezzo al campo, a fare gioco, Amara Konate e Marginenan potrebbero sostituire Damian e Lamine Fofana, per naturale turnover. Morelli o Rondinella come terzino destro, Sarzi Puttini sull’altro versante; la coppia centrale di difesa sarà formata da Celic e Carillo, in porta Michal Lewandowski e in attacco dovremmo vedere Adorante e Vukusic, entrambi in vantaggio su Busatto.

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Picerno Acr Messina, dunque possiamo riferirci alle sue quote per avere un’ipotesi su come potrebbe andare la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,85 volte quanto messo sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte la giocata. Per la vittoria degli ospiti dovrete puntare sul segno 2, e in questo caso andreste a guadagnare 2,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



