Diretta Picerno Bisceglie/ Streaming video tv: incrocio per la salvezza (Serie C)

Picerno Bisceglie, che sarà diretta dal signor Davide Moriconi, vale per la 27^ giornata nel campionato di Serie C 2019-2020: per il girone C questa è una partita delicata in chiave salvezza, ma c’è una differenza sostanziale in classifica visto che i lucani hanno 7 punti in più della loro avversaria. Pur sconfitto nettamente a Bari, il Picerno mantiene la possibilità di salvarsi in anticipo: la neopromossa sta disputando un’ottima stagione e la conferma potrebbe arrivare oggi in questa partita casalinga. In caso di vittoria, il Picerno volerebbe a +10 su un Bisceglie che rischia addirittura la retrocessione immediata in Serie D e che nell’ultimo turno ha perso una grande occasione per migliorare sensibilmente la sua situazione, facendosi battere in casa dalla Sicula Leonzio e venendo agganciato dagli stessi bianconeri al terzultimo posto. La diretta di Picerno Bisceglie dunque sarà importante per il fondo della classifica nel girone C; aspettando il calcio d’inizio di questa sfida possiamo intanto valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Bisceglie non è disponibile, ma sappiamo bene che le partite di Serie C – campionato e Coppa Italia – sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: abbonandosi stagionalmente al servizio o acquistando di volta in volta il singolo match – ad un prezzo fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate – sarà possibile assistere a questa sfida del girone C in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO BISCEGLIE

Domenico Giacomarro potrebbe cambiare qualcosa per Picerno Bisceglie, rischia anche Nappello visto che Emmanuele Esposito e Ruggieri possono prenderne il posto per affiancare il bomber Santaniello. A centrocampo si candida Alessio Donnarumma, che potrebbe fare la mezzala al fianco di Vrdoljak e capitan Pitarresi; agiranno sulle corsie laterali Vanacore e Guerra, mentre la difesa a tre davanti a Pane non dovrebbe cambiare e dunque vedremo nuovamente Ferrani, Fontana e Priola. Nel Bisceglie è squalificato Karkalis, dunque campo per Layousse Diallo che completerà il reparto difensivo con Hristov e Joao Silva, mentre il portiere sarà Casadei che prende il posto dell’infortunato Borghetto. Nacci e Rafetraniaina dovrebbero formare ancora il reparto di mezzo, aiutati da Petris e Armeno che agiranno sulle corsie laterali; davanti a loro ci saranno Trovade e Alvaro Montero (ma occhio ad Alessandro Gatto) che saranno i due trequartisti, a supporto dell’unica punta che dovrebbe essere il veterano Ebagua, favorito su Salvatore Longo

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Picerno Bisceglie ci dicono che i padroni di casa sono favoriti, ma la partita è equilibrata: il segno 1 per la vittoria dei lucani vale infatti 2,10 volte la giocata contro il valore di 3,60 volte la posta per il segno 2, che identifica l’affermazione esterna dei pugliesi. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



