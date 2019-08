Diretta Picerno Bisceglie/ Streaming video tv: si accende il girone M di Coppa

Picerno Bisceglie, in diretta dal stadio Curcio, è la partita in programma oggi giovedì 29 agosto 2019: fischio d’inizio messo in calendario per le ore 20.30. Abbiamo dovuto attendere fino ad oggi perché si accendesse anche il girone M per la Coppa Italia di Serie C e siamo quindi impazienti di vedere in campo questi due club, che pure hanno già vissuto il loro esordio ufficiale della stagione nella prima giornata del Campionato di Serie C. Poco male perchè comunque la posta in gioco anche oggi è ben alta: in un gruppo com appena due club praticamente si gioca con la formula dell’andata e ritorno e sarà quindi fondamentale mettere a segno subito un risultato importante, per poi gestire il complicato ritorno. Non scordiamo che ci troviamo davanti a due squadre davvero motivate: i rossoblu infatti sono al loro esordio tra i professionisti e i nerazzurri stellati cercano il riscatto dopo la precedente deludente stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Bisceglie non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA PICERNO BISCEGLIE : LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Picerno e Bisceglie il tecnico dei rossoblu Giacomarro, non dovrebbe fare a meno di Pasquale pane, portiere di riferimento per questa stagione in Serie C. Di fronte in difesa poi dovrebbero figurare dal primo minuto Caidi, Lorenzini, Fontana e Vanacore: per la mediana si fanno avanti Calamia ma pure il volto nuovo del mercato Vrdoljak, con anche Donnarumma e toccherà quindi al trittico Sambou, Marzeglia e Calabrese completare l’attacco. Più complicato individuare le mosse di Vanoli che ha iniziato con grande ritardo la preparazione estiva, in attesa che il suo club venisse ufficialmente riammesso al terzo campionato italiano. In ogni caso il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3 con Coppola fedele tra i pali e i volti nuovi del mercato Wilmots, Diallo e Ebagua in campo dal primo minuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA