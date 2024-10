DIRETTA PICERNO CAVESE, SQUADRE CHE STANNO BENE

Interessante e non poco questa sfida valevole per l’ottava giornata di campionato. La diretta Picerno Cavese vede due squadre che stanno attraversando un buon periodo di forma in Serie C Girone C. Si giocherà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 17:30. Il Picerno infatti ha toccato quota sette risultati utili di fila in campionato dopo la vittoria per 2-0 contro il Messina, la quarta dopo quelle con Crotone, Trapani e Avellino che stanno smuovendo parecchio la classifica della squadra rossoblu

La Cavese ha collezionato fin qui solo due sconfitte: 2-1 del Benevento e 1-0 dal Monopoli. Per il resto il club è riuscito a fermare in parità Giugliano, Avellino e Altamura battendo Crotone e Latina nell’ultimo turno di campionato.

DIRETTA PICERNO CAVESE IN STREAMING VIDEO TV DOVE VEDERE LA PARTITA

Nessun dubbio circa il dove vedere la diretta Picerno Cavese. Sky e NOW infatti trasmetteranno l’incontro completo.

Lo stesso discorso riguarda la diretta Picerno Cavese in streaming che potrà essere vista attraverso le rispettive applicazioni su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CAVESE

Andaimo ora a vedere le probabili formazioni Picerno Cavese. I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. In porta Merelli, protetto da Pagliai, Allegretto, Gilli e Guerra. A centrocampo De Ciancio e Franco con Esposito, Cardoni e Maiorino dietro a Santarcangelo.

La Cavese replica col 4-3-1-2. Tra i pali ecco Boffelli, difeso qualche metro più avanti da Rizzo, Peretti, Piana e Maffei. A centrocampo ci sarà naturalmente spazio a Konate, Pezzella e Citarella con Vitale a supporto del duo Fella-Sorrentino​.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PICERNO CAVESE

Queste sono le quote per le scommesse della diretta Picerno Cavese. L’esito più probabile secondo i bookmakers è nettamente l’1 a 1.60 contro il 2 in favore degli ospiti a 4.65 e il segno X del pareggio che possiamo trovare a 3.85. L’Over 2.5, che significa assistere un match da almeno tre gol, è quotato 2.15 mentre l’Under a 1.55. Chiudiamo con Gol e No Gol a 2.15 e 1.55.