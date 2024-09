VIDEO CAVESE LATINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Simonette Lamberti la Cavese vince in casa per 1 a 0 contro il Latina come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i campani iniziano benissimo la partita prenendone immediatamente in mano il controllo anche grazie alla rete del vantaggio siglato subito in apertura da Fella, puntuale nel risolvere una mischia creatasi in area di rigore avversaria già intorno al 9′.

DIRETTA/ Cavese Latina (risultato finale 1-0): Capanni non trova il pari! (Serie C, 29 settembre 2024)

I minuti passano ed i nerazzurri cercano di pervenire al possibile gol del pareggio collezionando alcune opportunità fallite da Crecco al 10′, con Riccardi al 12′ e poi con Bocic al 34′. Tuttavia, gli Aquilotti sfiorano a loro volta l’eventuale rete del raddoppio prima chiamando in causa il portiere Zacchi con una conclusione di Pezzella al 38′ e cogliendo pure un palo con una giocata poco fortunata di Sorrentino verso il 40′.

Diretta/ Latina Messina (risultato finale 1-1): un punto a testa! (Serie C, 25 settembre 2024)

Nel secondo tempo Riccardi suona la carica per i pontini al 56′ sebbene non sorprenda Boffelli e nemmeno i blufoncé si rivelano più efficaci con un tiro alto dal limite di Vitale al 58′. Nel finale i Metalliani non raddoppiano al 68′ quando Vona per poco non manda la sfera nella sua porta deviando una conclusione di Maffei e dall’altra parte Bocic calcia largo al 73′ così come Improta al 74′. Il solito Sorrentino regala un’altra giocata col brivido al 77′ ed il suo compagno Boffelli tiene la porta inviolata su un nuovo colpo di testa di Improta all’82’. Nel recupero nè Capanni nè Vona pareggiano con una doppia chance al 90’+5′.

Diretta/ Altamura Cavese (risultato finale 0-0): zero reti! (24 settembre 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gigliotti, proveniente dalla sezione di Cosenza, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Vitale al 14′, Piana al 22′, Konate al 47′, Vigliotti all’85’, Diarrassouba al 90’+3′ e Rizzo al 90’+7′ da un lato, Vona al 35′, Ndoj al 37′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono alla Cavese di raggiungere quota 9 nella classifica del girone C della Serie C scavalcando i diretti rivali di giornata del Latina, rimasti appunto bloccati a 7 punti.

VIDEO CAVESE LATINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS