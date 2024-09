DIRETTA PICERNO MESSINA: LUCANI PER CONFERMARSI AI VERTICI

La diretta Picerno Messina ci terrà compagnia stasera lunedì 30 settembre 2024 dalle ore 20.30, un quarto d’ora prima degli altri posticipi della settima giornata di Serie C. Siamo naturalmente nel girone C e il match allo stadio Donato Curcio di Picerno attirerà la nostra attenzione soprattutto per merito dei padroni di casa lucani, finora tra i migliori protagonisti del primo scorcio di stagione. La diretta Picerno Messina vede infatti gli uomini di mister Francesco Tomei a quota 12 punti dopo il pareggio dello scorso turno contro la Juventus U23, che lascia i lucani in piena corsa per il primo posto in classifica.

Diretta/ Juventus U23 Picerno (risultato finale 1-1): Lucani ancora imbattuti! (Serie C, 26 settembre 2024)

Per il Messina c’è invece il buon pareggio sul campo del Latina come ultimo riscontro, però i siciliani finora hanno convinto decisamente meno, tanto che in classifica hanno la metà dei punti del Picerno. Qui allora è tutto da definire ancora l’orizzonte stagionale, il Messina di mister Giacomo Modica oscilla tra speranze e timori e naturalmente avrebbe bisogno di un bel risultato in una trasferta difficile per rafforzare le prime e ridurre i secondi. Il pronostico vedrà comunque favoriti i padroni di casa, tutto andrà secondo le previsioni nella diretta Picerno Messina?

Diretta/ Latina Messina (risultato finale 1-1): un punto a testa! (Serie C, 25 settembre 2024)

PICERNO MESSINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Sappiamo che Sky Sport è diventata la casa della Serie C e di conseguenza sarà il punto di riferimento anche per la diretta tv Picerno Messina di questa sera in terra lucana. Inoltre, ciò significa pure che saranno i servizi di Sky Go oppure di Now Tv a garantire la diretta streaming video Picerno Messina, anche se in tutti i suddetti casi saranno necessari gli abbonamenti.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO MESSINA

Scopriamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni per la diretta Picerno Messina. Dopo un turno infrasettimanale c’è il rischio di un maggiore turnover, comunque per Francesco Tomei indichiamo il modulo 4-2-3-1 e almeno come punto di riferimento i seguenti undici giocatori: il portiere Summa protetto dai quattro difensori Pagliai, Gilli, Allegretto e Guerra; in mediana il tandem composto da Franco e De Ciancio; infine il reparto offensivo del Picerno con Esposito, Vitali e Maiorino che potrebbero agire sulla trequarti, a sostegno della prima punta Pio Petito.

Video Picerno Crotone (5-2)/ Gol e highlights: lucani dominanti e imbattuti (Serie C, 22 settembre 2024)

La risposta del Messina di mister Giacomo Modica potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2, nel quale indichiamo questi possibili undici titolari, pur con le stesse avvertenze: Rizzo, Manetta e Marino nella difesa a tre davanti al portiere Curtosi; a centrocampo il folto reparto a cinque con Salvo, Frisenna, Pedicillo, Petrucci e Ortisi da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco potrebbe essere composto da Petrungaro e Cominetti.

QUOTE E PRONOSTICO E SENSO UNICO?

Infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Picerno Messina, che come abbiamo accennato potrebbe essere nettamente favorevole ai padroni di casa. Il segno 1 infatti è proposto a quote attorno a 1,60 dai principali bokmakers, mentre poi si sale a circa 3,25 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, infine un colpaccio del Messina potrebbe valere anche 4,50 volte la posta in palio sul segno 2.