Diretta Picerno Foggia/ Streaming video tv: Longo contro Boscaglia (Serie C)

DIRETTA PICERNO FOGGIA: IN EQUILIBRIO!

La seconda giornata del campionato di Serie C, per quel che concerne il Girone C, si concluderà con la diretta di Picerno Foggia. Il Monday Night andrà in scena allo Stadio Comunale Donato Curcio a partire dalle 20.45. Una sfida che si preannuncia equilibrata ed avvincente. L’obiettivo di entrambe è quello di dare delle risposte, dato che all’esordio hanno rimediato una sconfitta. Adesso c’è la possibilità di riscattarsi, replicando alle altre squadre che sono scese in campo nel weekend.

In occasione dello scorso turno la squadra di Emilio Longo ha subito un brutto ko contro il Catanzaro. Un avversario certamente ostico, dato che punta ai vertici della classifica e al salto di categoria. Le quattro reti prese però ormai appartengono al passato. Adesso c’è bisogno di una reazione. La compagine di Roberto Boscaglia da parte sua non ha vissuto una avventura particolarmente diversa, dato che tra le mura amiche è stata battuta dal Latina. Per evitare altre delusioni serve qualcosa di più rispetto a quanto visto all’esordio.

DIRETTA PICERNO FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Picerno Foggia, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, verrà trasmessa in televisione, dato che Rai Sport ha nel suo palinsesto tutti i Monday Night. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione in chiaro, semplicemente sintonizzandosi sul canale. In alternativa l’evento è disponibile anche in streaming su Rai Play.

Ma non è tutto. La diretta streaming di Picerno Foggia, come per tutte le altre partite, è disponibile anche per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Foggia rivelano che le due squadre in occasione della seconda giornata del campionato di Serie C cambieranno qualcosa rispetto all’esordio, deludente per entrambe. I padroni di casa, allenati da mister Emilio Longo, opteranno per un 4-3-3 che potrebbe essere così strutturato: Crespi; Novella, De Franco, Garcia, Guerra; Kouda, Dettori, Pitarresi; Golfo, Reginaldo, D’Angelo. Gli ospiti, guidati da Roberto Boscaglia, si schiereranno a specchio. Non avranno però a disposizione gli infortunati Rizzo e Malomo. È rientrato dalla squalifica invece Nobile. Questo il possibile undici: Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Nicolao; Odjer, Di Noia, Peralta; Schenetti, D’Ursi, Ogunseye.

QUOTE PICERNO FOGGIA

Le quote della diretta Picerno Foggia, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, rivelano che il Monday Night di Serie C si preannuncia all’insegna dell’equilibrio. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 2.85. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 2.35. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.10.











