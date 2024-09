DIRETTA JUVENTUS U23 PICERNO: TESTA A TESTA

Evidentemente la diretta Juventus U23 Picerno sarà una prima volta assoluta per il calcio italiano e d’altronde questo è quasi inevitabile considerato lo spostamento della seconda squadra bianconera nel girone C per questa stagione di Serie C. La storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Juventus Next Gen e Picerno in vista della partita di questa sera.

I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa della Juventus Next Gen vale complessivamente ben 11,10 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della seconda squadra della Juventus arriva a toccare il valore di ben 383.000 euro – la differenza è evidente nei numeri, perché il Picerno replica con un valore economico globale di 4,05 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della società lucana arriva a toccare il valore di 162.000 euro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS U23 PICERNO: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

La diretta Juventus U23 Picerno sarà trasmessa in esclusiva sulla televisione satellitare, accessibile solo agli abbonati. Sarà possibile seguire l’incontro di Serie C anche in streaming attraverso l’app Sky Go, disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Chi preferisce guardare la partita in mobilità potrà farlo tramite Now TV, a patto di aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

SFIDA EQUILIBRATA!

La diretta Juventus U23 Picerno (fischio d’inizio giovedì alle 18.30) arriva in un momento molto delicato per la formazione bianconera. Dopo due pareggi consecutivi (l’ultimo sul pur difficile campo del Trapani) i giovani bianconeri restano quintultimi in zona play out nel girone C, con una sola vittoria finora alle spalle e un rendimento finora lontano, pur essendo ancora all’inizio del cammino, rispetto a quelle della scorsa stagione.

Il Picerno si sta confermando invece tra le rivelazioni della Serie C, così come era già accaduto nelle passate stagioni. I lucani dopo due pareggi consecutivi, che avevano fatto seguito alle prime due vittorie di inizio stagione, sono tornati ai tre punti con un pirotecnico 5-2 inflitto al Crotone e sono al momento da soli al secondo posto in classifica, a sole due lunghezze dal Benevento capolista.

JUVENTUS U23 PICERNO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Focus sulle probabili formazioni della diretta Juventus U23 Picerno per scoprire le scelte relative al match di Serie C. Per la Juventus U23 modulo 3-4-2-1 con Daffara in porta e una difesa a tre con Perotti, Pedro Felipe e Stivanello. I titolari a centrocampo saranno Comenencia, Macca, Peeters e Cudrig, mentre in attacco Afena-Gyan e Guerra giocheranno a sostegno di Da Graca. Per il Picerno 4-2-3-1 di partenza con Summa a difesa della porta e una difesa a quattro schierata con Pagliai, Gilli, Allegretto e Guerra. Franco e De Ciancio saranno i vertici bassi di centrocampo, Energe e Petito ed Esposito saranno gli incursori offensivi alle spalle del centravanti Maiorino.

JUVENTUS U23 PICERNO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno concedersi una scommessa sulla diretta Juventus U23 Picerno. La vittoria della Juventus U23 è quotata a 2.45, mentre il pareggio è offerto a 3.05. La quota per una vittoria del Picerno in trasferta è di 2.85, secondo i principali bookmaker.