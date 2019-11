Diretta Picerno Teramo/ Streaming video tv: obiettivi opposti in gioco (Serie C)

Picerno Teramo, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia della sezione Aia di Jesi, è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019, per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Partita complicatissima per il Picerno di mister Giacomarro che se la vedrà contro il Teramo, senza dubbio una delle squadre più in forma dell’intero girone. La squadra lucana dal canto suo ha iniziato molto bene il campionato, ma lo scotto della neopromossa si è fatto subito sentire per il Picerno e la squadra ha perso diversi punti, scivolando a ridosso della zona retrocessione. Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Ternana, serve un cambio di rotta immediato in Picerno Teramo, anche per allontanarsi da quello spettro serie D che incombe sulle ultime della classe. In casa Teramo c’è un entusiasmo dilagante dopo ben quattro vittorie consecutive (l’ultima contro il Bisceglie) e finalmente sembra che la squadra di Tedino abbia trovato quell’equilibrio che nelle prime gare della stagione è stato il grande assente, rilanciando le ambizioni di promozione di un Teramo che sul mercato ha fatto cose importanti e che quindi ora potrà dire la sua da qui alla fine della stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Teramo non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO TERAMO

Per quel che riguarda le probabili formazioni di Picerno Teramo, la squadra di casa andrà in campo col suo solito scacchiere. Non vuole creare caos Giacomarro, consapevole che la salvezza passa dalla tranquillità psicologica della squadra. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 delle ultime giornate che ha regalato discreti risultati, ma non abbastanza per essere tranquilli. In porta ci andrà Cavagnaro che dovrà fare affidamento sulla linea difensiva composta da Caidi, Fontana e Bertolo. In mezzo al campo i lucani avranno Pitarresi, Calamai e Vrdojlak con Guerra e Melli che avranno il duro compito di correre sulle fasce. In avanti coppia consolidata quella composta da Santaniello ed Esposito. Passando invece in casa Teramo, mister Tedino naturalmente è soddisfatto della sua squadra che andrà in campo con il 4-3-2-1 che vedrà tra i pali il validissimo Tomei. In difesa il tecnico ex Palermo si affiderà a Cancellotti, Piacentini, Cristini e Tantardini. A centrocampo il Teramo avrà Costa Ferreira, Arrigoni e Ilari. Più avanzati invece Mungo e Bombagi con Magnaghi che invece sarà il centravanti con il compito di scardinare la difesa dei padroni di casa e portare a casa il successo.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Picerno Teramo. L’agenzia di scommesse sportive SNAI quota la vittoria della formazione di casa a 2.50 (segno 1), mentre il pareggio tra le due squadre viene dato a 3.25, che è la quota fissata per il segno X. Infine, la vittoria esterna del Teramo (segno 2) è quotata a 2.15.



