Diretta/ Picerno Turris (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, oggi 2 febbraio 2024)

DIRETTA PICERNO TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Speriamo che non abbiate preso impegni da qui in avanti perché tra qualche istante comincerà la diretta di Picerno Turris, prima di tutto però, scaldiamo un po’ l’atmosfera con qualche pattern statistico che possa aiutarci nel delineare la partita. Partendo dai padroni di casa si nota subito che quando il Picerno riesce a ottenere un vantaggio in casa segnando il primo gol, ha una notevole capacità di gestire e mantenere il controllo della partita, chiudendola con successo nel 66% dei casi.

DIRETTA/ Giugliano Picerno (risultato finale 1-1): l'ha ripresa Caldore!

Passando invece ai sardi, la Turris mostra una solidità molto simile al Picerno, quando si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta riesce a vincere con una percentuale del 60%. C’è però un rovescio della medaglia, infatti quando il Picerno si trova sotto nel punteggio per 1-0 nelle partite casalinghe, la percentuale di vittorie diminuisce del 25%, suggerendo che la squadra ha bisogno di migliorare la capacità di recuperare da uno svantaggio. Nel caso della Turris, la squadra ha moltissime difficoltà a vincere in trasferta dopo essere andata sotto, con una percentuale del 0%. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Turris Messina (risultato finale 2-2): tutto nel recupero! (Serie C, 27 gennaio 2024)

DIRETTA PICERNO TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Turris sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Picerno Turris in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

Pochi istanti ci separano dalla diretta di Picerno Turris, una gara che avrà molto da dire ma prima che cominci vediamo un po’ le storia delle due squadre e cerchiamo di vedere se c’è una favorita da un punto di vista storico: la storia recente tra Picerno e Turris, quando si gioca sul terreno lucano, ha portato un equilibrio sorprendente nei risultati.

Diretta/ Sorrento Turris (risultato finale 2-1): Fusco e Ravasio la ribaltano in soli 3'! (21 gennaio 2024)

Nel campionato 2015/16, durante la Serie D, le due squadre si sono sfidate il 8 maggio 2016 in un pareggio emozionante 2-2. Un altro incontro significativo si è verificato nel campionato 2017/18, sempre in Serie D, dove il Picerno ha prevalso con un convincente 3-1 il 12 aprile 2018. Il confronto più recente si è svolto nella stagione 2021/22, ora nella Serie C. In questa occasione, il 23 gennaio 2022, la Turris ha avuto la meglio vincendo 1-0. La rete di Claudio Manzi è stata decisiva in questo primo scontro tra le due squadre nei professionisti. (agg. Gianmarco Mannara)

OBIETTIVI DIVERSI

Picerno Turris, in diretta dallo stadio Donato Curcio della località lucana, si giocherà questa sera, venerdì 2 febbraio 2024, con fischio d’inizio alle ore 20.45 essendo uno dei numerosi anticipi che apriranno la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Uno sguardo alla classifica ci dice che i padroni di casa lucani arrivano molto bene alla diretta di Picerno Turris: infatti il buon pareggio per 1-1 sul campo del Giugliano ha consentito al Picerno di salire a quota 39 punti, ampiamente in zona playoff e con prospettive che potrebbero diventare ancora più intriganti, dal momento che il Picerno ha pure una partita da recuperare.

La Turris invece arriva da un pareggio casalingo per 2-2 contro il Messina, partita divertente ma con esito deludente per i campani, che speravano di migliorare la propria posizione in classifica e invece languono ancora in terzultima posizione a quota 21 punti. Oggi l’ostacolo rischia di essere ancora più impegnativo, ma un risultato positivo potrebbe anche valere la svolta per i campani, almeno dal punto di vista psicologico, considerato il livello della rivale: che cosa ci dirà quindi la diretta di Picerno Turris?

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO TURRIS

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Picerno Turris. I padroni di casa di mister Emilio Longo dovrebbero invece scendere in campo secondo un modulo 4-2-3-1 con Summa fra i pali, protetto dai quattro difensori Albertini, Gilli, Allegretto e Novella; in mediana ecco la coppia formata da De Ciancio e Gallo; infine, il reparto offensivo del Picerno potrebbe essere composto da Ceccarelli, Maiorino ed Esposito da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Murano.

La replica degli ospiti della Turris di mister Leonardo Menichini potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con i quattro difensori Esempio, Maestrelli, Cocetta e Contessa titolari nel reparto davanti al portiere Marcone; a centrocampo invece ci attendiamo il trio che potrebbe essere composto da Pugliese, Franco e Scaccabarozzi; infine, il tridente d’attacco della Turris potrebbe prevedere il centravanti De Felice affiancato dalle due ali Giannone e Nocerino.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Picerno Turris secondo le quote dell’agenzia Snai, che vedono favoriti i padroni di casa lucani, tanto che il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi si sale già a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio; infine, un colpo esterno della Turris varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA