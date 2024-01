Diretta/ Turris Messina (risultato 1-0) video streaming tv: sblocca Nocerino! (Serie C, 27 gennaio 2024)

DIRETTA TURRIS MESSINA (RISULTATO 1-0): SBLOCCA NOCERINO!

Ottima partenza della Turris che già all’8′ trova il vantaggio con un colpo di testa di Nocerino, bravo a inserirsi su una punizione battuta da Scaccabarozzi. Vengono ammoniti Pugliese e Frisenna, quindi al 21′ Fumagalli è attento a evitare il raddoppio Corallino su conclusione di Giannone. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. TURRIS (3-4-3): Marcone; Esempio, Maestrelli, Cocetta; Scaccabarozzi, Franco Daniele, Pugliese, Contessa; Giannone, De Felice, Nocerino. A disposizione: Pagno, Serpe, D’Auria, Guida, Pavone, Rizzo, Matera, Cum, Dalbon, Burgio, Jallow, Panelli, Nicolao, Saccani. All. Menichini ACR MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli E.; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Frisenna, Franco Domenico; Rosafio, Emmausso, Zunno; Plescia. A disposizione: Piana, Zona, Lia, Luciani, Signorile, Giunta, Cavallo, Polito, Fumagalli, Ragusa, Civilleri. All. Modica. (agg. di Fabio Belli)

TURRIS MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Turris Messina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Turris Messina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SI GIOCA

La diretta della sfida tra Turris Messina pone di fronte la formazione campana a quella siciliana. Le statistiche di questa partita suggeriscono come i biancorossi si ritrovino al diciassettesimo posto in classifica con 20 punti collezionati all’interno delle 22 partite giocate di campionato. Le reti realizzate risultano essere 32 mentre 43 quelle subite. Con 43 gol presi la formazione campana risulta essere la terza difesa più battuta di questo campionato, peggio ha fatto solamente il Brindisi con una rete in più.

Dal punto di vista offensivo grande attenzione viene posta ma ben due calciatori a quota 5 reti: stiamo ovviamente parlando di Maniero e D’Auria. Acr Messina che invece può vantare a quota sei reti in campionato Michele Emmausso. I siciliani arrivano al match con quattro vittorie nelle ultime 7 partite giocate. La classifica li vede posizionati al quattordicesimo posto con 25 punti, frutto di 20 reti realizzate e 25 subite. I siciliani risultano essere il secondo peggior attacco del campionato alla pari del Foggia e meglio solamente del Brindisi. (Marco Genduso)

SICILIANI IN RIPRESA

La diretta Turris Messina, in programma sabato 27 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa stanno vivendo un inizio di 2024 pessimo con tre sconfitte in altrettante partite giocate nel nuovo anno: 3-2 a Benevento, 4-0 casalingo con il Crotone e infine il 2-1 in casa del Sorrento.

Il Messina se la sta passando certamente meglio, essendosi messa da parte il 2-1 dell’Audace Cerignola con una doppietta di successi senza subire gol. La prima di queste vittorie è stata con la Casertana per 2-0 mentre la seconda in ordine cronologico è stato l’1-0 al Taranto. Era dal 9 dicembre che il Messina non vinceva prima di questo bis.

TURRIS MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Turris Messina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Pagno, difesa a tre con Maestrelli, Esempio e Frascatore. A centrocampo, spazio a Nicolao e Saccani sugli esterni con Pugliese e Franco in cabina di regia. Davanti De Felice e D’Auria larghi con Maniera punta.

Il Messina replica l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Fumagalli, quartetto arretrato composto da Salvo, Manetta, Pacciardi e Polito. In mediana troveremo Frisenna e Giunta con Emmanusso, Zunno e Rosario ad occupare il trio di trequartisti. Davanti Luciani unico centravanti.

TURRIS MESSINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Turris Messina danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bet365, la X sta a 3.20 mentre il 2 fisso a 3.40.

L'Over 2.5 che vede almeno tre gol in tutto il match è offerta a 2.25 contro l'1.56 dell'Under. Infine, Gol e No Gol sono a 1.95 e 1.74.











