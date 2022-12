Diretta/ Picerno Virtus Francavilla, streaming video tv: Esposito vs Patierno

DIRETTA PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Picerno Virtus Francavilla, in diretta domenica 11 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Ci si gioca molto oggi in terra lucana, questa gara può segnare la svolta nelle ambizioni delle due squadre.

Il Picerno è decimo in classifica con 21 punti, raccolti attraverso cinque vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. I rossoblu sono reduci da due vittorie di fila:1-0 contro il Monterosi Tuscia e 0-1 contro il Messina. La Virtus Francavilla, invece, è sedicesima a quota 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. I pugliesi sono reduci dal ko per 4-1 contro la capolista Catanzaro.

PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Virtus Francavilla non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Picerno Virtus Francavilla sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA

Qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori di Picerno e Virtus Francavilla, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine lucana, in campo con il 4-2-3-1: Albertazzi, Pagliai, Garcia, Ferrani, Guerra, De Cristofaro, Santarcangelo, Esposito, Reginaldo, De Ciancio, Dettori. Passiamo adesso ai biancazzurri, confermato il 3-5-2: Avella, Idda, Miceli, Minelli, Pierno, Macca, Giorno, Cardoselli, Caporale, Cisco, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio di inizio della diretta Picerno Virtus Francavilla, è il momento di andare a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Picerno è a 2,20, il pareggio è a 3,00, mentre il successo della Virtus Francavilla è a 3,30. Si prospetta una gara tirata, con poche reti: Under 2,5 a 1,51 e Over 2,5 a 2,35. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,98 e 1.72.

