Diretta Picerno Viterbese/ Streaming video tv: lucani per salvarsi (Serie C)

Picerno Viterbese, partita diretta dal signor Gianpiero Miele, è prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio Viviani di Potenza, e sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. I lucani hanno ripreso il loro cammino in campionato nel 2020 con un importante successo esterno in casa del Rieti, uno scontro salvezza vinto di misura con un rigore firmato da Santaniello nel finale. Una boccata d’ossigeno che ha permesso al Picerno di riportarsi a -3 dalla salvezza diretta. La Viterbese ha perso invece un’occasione conducendo il match interno contro il Bari fino al 94′, subendo però in extremis il pari dei pugliesi e non riuscendo così ad avvicinarsi alla zona play off, lontana ancora 2 punti per gli etruschi. Nel match d’andata sono stati i lucani ad espugnare lo stadio Rocchi, 1-2 con gol di Caidi e Santaniello nel primo tempo, ai gialloblu non è bastato il gol di Tounkara per riuscire a fare punti. Era stato il primo incrocio tra i professionisti fra le due formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Viterbese, match previsto sabato 18 gennaio 2020 alle ore 14.30 e che si disputerà presso lo stadio Viviani di Potenza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO VITERBESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Picerno Viterbese, match previsto sabato 18 gennaio 2020 alle ore 14.30 e che si disputerà presso lo stadio Viviani di Potenza, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Il Picerno allenato da Giacomarro sarà schierato con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Pane; Fontana, Lorenzini, Priola; Guerra, Vrdoljak, Calamai, Kosovan, Melli; Nappello, Esposito. Risponderà la Viterbese allenata da Calabro con un 4-3-3 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Pini; Markic, Milillo, Bianchi, Baschirotto; Bezziccheri, Besea, Errico; Bensaja, Culina, Molinaro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.40 la vittoria in casa, a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.95. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



