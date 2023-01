Diretta Pinerolo Firenze/ Streaming video tv: Bisonte, obiettivo playoff! (volley A1)

DIRETTA PINEROLO FIRENZE: OBIETTIVI DIVERSI!

Pinerolo Firenze è in diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, alle ore 19:30 di domenica 22 gennaio: la partita è valida per la 16^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023, terza di ritorno nel torneo femminile. Si tratta di un match molto delicato, tra due squadre che hanno obiettivi diversi: Pinerolo è ultima in classifica e ha vinto appena due partite, una situazione particolarmente complessa per la neopromossa piemontese che fa la corsa su Macerata e Perugia, considerando che le altre rivali in questo momento sono staccate.

Quella appena sopra questo terzetto è proprio Firenze, che non sta riuscendo a trovare il ritmo giusto: 5 vittorie e 10 sconfitte, il Bisonte ha però 7 lunghezze di vantaggio su Perugia terzultima e, vincendo oggi, salirebbe a 11 o addirittura 13 punti di vantaggio sulla Wash4Green, facendo un bel passo avanti anche se l’obiettivo delle toscane resta chiaramente quello dei playoff. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Pinerolo Firenze; aspettando che la partita di Serie A1 si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali della partita.

DIRETTA PINEROLO FIRENZE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pinerolo Firenze sarà garantita da Sky Sport Arena: è questa infatti la partita che per la 16^ giornata di Serie A1 viene trasmessa sulla televisione satellitare. Appuntamento per i soli abbonati, il canale è il 204 del decoder con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che tutte le gare del campionato di volley femminile sono anche su Volleyballworld.net: sarà comunque necessario anche qui sottoscrivere un abbonamento per accedere alle immagini.

DIRETTA PINEROLO FIRENZE: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Pinerolo Firenze dobbiamo anche dire quali siano stati gli ultimi risultati per queste due squadre. La Wash4Green aveva un impegno francamente ostico sul parquet di Novara, infatti ha perso 3-0 ed è rimasta all’ultimo posto in classifica. Firenze invece ha raccolto una vittoria importante contro Bergamo, al tie break: avesse vinto con pieni punti oggi si troverebbe a -3 dal settimo posto, ma comunque la distanza dalla zona playoff è davvero risicata perché entrando in questa giornata Busto Arsizio aveva solo due punti in più.

Abbiamo già detto che l’obiettivo di Firenze è quello di raggiungere la post season: l’anno scorso il Bisonte era entrato nelle prime otto ma in questa stagione ci sono squadre che sono riuscite a fare il salto di qualità e dunque hanno reso più complicata la lotta per la griglia dei playoff, che resta comunque alla portata delle toscane. Pinerolo deve solo guardare alla salvezza, provando a vincere quante più partite possibile e facendo fruttare soprattutto il fattore campo, alla fine della stagione le piemontesi tireranno le somme sulla loro stagione…











