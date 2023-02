Diretta Pinerolo Perugia/ Streaming video Rai, è sfida salvezza! (volley)

Pinerolo Perugia, in diretta naturalmente dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 18 febbraio 2023, come anticipo televisivo nel programma della diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile, che è il sesto turno del girone di ritorno. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che l’incontro fra Wash4green Pinerolo e Bartoccini-Fortinfissi Perugia sarà una delicatissima sfida salvezza, come d’altronde è normale che sia quando si affrontano due delle ultime tre formazioni in classifica.

La diretta di Pinerolo Perugia ci offrirà infatti una partita delicatissima, soprattutto per le padrone di casa piemontesi, che avendo solamente 7 punti in classifica sono davvero sull’orlo del baratro e hanno la necessità di vincere. Perugia, con i suoi 12 punti, è naturalmente messa già meglio, ma questa sera potrebbe ritrovarsi nei guai in caso di sconfitta, ipotesi che le umbre devono assolutamente evitare. La posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Pinerolo Perugia…

PINEROLO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pinerolo Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partite della giornata di Serie A1 femminile selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Pinerolo Perugia sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI PINEROLO PERUGIA

DIRETTA PINEROLO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Pinerolo Perugia avrà logicamente un valore immenso per entrambe le formazioni, anche se con alcune differenze. Per le padrone di casa piemontesi della Wash4green Pinerolo infatti finora ci sono appena 7 punti in classifica, con due vittorie a fronte di ben sedici sconfitte: tra l’altro, entrambi i successi sono arrivati al tie-break (come anche tre sconfitte), dunque per Pinerolo manca ancora un successo da tre punti in tutto questo campionato di Serie A1, riuscirci oggi potrebbe valere la svolta.

La diretta di Pinerolo Perugia naturalmente potrebbe valere la svolta anche per le ospiti umbre, perché un successo della Bartoccini-Fortinfissi Perugia potrebbe significare di fatto già l’ipoteca sulla salvezza per la compagine perugina. I numeri del campionato ci raccontano finora di quattro vittorie e quattordici sconfitte, il doppio di successi ovviamente mettono Perugia molto più vicina alla salvezza rispetto a Pinerolo. Il match di oggi rimescolerà le carte oppure avvicinerà ancora di più le umbre alla salvezza?











