DIRETTA/ Pinerolo Vallefoglia (risultato 0-0) video streaming Rai: si gioca! (volley, oggi 20 gennaio 2024)

DIRETTA PINEROLO VALLEFOGLIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti al via della diretta di Pinerolo Vallefoglia, abbiamo già osservato che si tratterà di una sfida tra due squadre con posizioni molto simili in classifica, ma con una tendenza che per le piemontesi sembra in peggioramento e per le marchigiane invece in miglioramento. Pinerolo quindi dovrà provare a invertire questo trend in calando, che settimana scorsa ha portato una pur onorevole sconfitta per 3-1 nel derby regionale sul campo di Novara.

L’allenatore Michele Marchiaro aveva commentato così la prestazione delle sue ragazze per il sito della Wash4Green Pinerolo: “Portiamo a casa un’ottima prestazione. La consapevolezza cresce. Ci spiace non sia bastata a muovere la classifica e dare una gioia ai nostri tifosi ma accettiamo il verdetto. Qualche rimpianto per la parte centrale del primo. La grande reazione nel terzo l’abbiamo probabilmente pagata a livello energetico ma Novara nel quarto set e stata quasi perfetta”. Adesso però è finalmente arrivato il momento di tornare nuovamente in campo, quindi cediamo la parola a tutte le emozioni della diretta di Pinerolo Vallefoglia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PINEROLO VALLEFOGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pinerolo Vallefoglia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Pinerolo Vallefoglia, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PINEROLO VALLEFOGLIA

SFIDA INTRIGANTE

Pinerolo Vallefoglia, in diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 20 gennaio 2024; sarà senza dubbio un anticipo intrigante per aprire la diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, cioè il quarto turno del girone di ritorno. La diretta di Pinerolo Vallefoglia infatti metterà di fronte due formazioni magari non di grande blasone, ma che in questo campionato stanno figurando molto bene, hanno già un margine rassicurante sulla zona calda e mettono semmai nel mirino l’obiettivo di conquistare un posto ai playoff.

Per la precisione, le padrone di casa piemontesi della Wash4green Pinerolo sono a pari merito con Firenze a quota 21 punti con sette vittorie e nove sconfitte fino a questo momento in campionato; fanno ancora un pochino meglio le ospiti marchigiane della Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che infatti con otto vittorie e altrettante sconfitte nelle precedenti sedici uscite troviamo a quota 24 punti. Stasera quindi saranno in palio punti pesanti per la lotta playoff: che cosa ci dirà la diretta di Pinerolo Vallefoglia?

DIRETTA PINEROLO VALLEFOGLIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pinerolo Vallefoglia, possiamo quindi descrivere adesso in maggiore dettaglio la stagione finora vissuta da queste due società. Per quanto riguarda Pinerolo, ecco che le piemontesi sono affezionate al quinto set: sei partite al tie-break, con un bilancio equamente diviso fra tre vittorie e altrettante sconfitte. Tuttavia la Wash4green non vince da prima di Natale: resta globalmente una stagione positiva ma serve rimettersi in moto per non rovinare quanto di buono fatto nei primi mesi e sarebbe prezioso cogliere l’occasione di agganciare in classifica le rivali odierne.

Dall’altra parte, per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia una vittoria varrebbe già una serissima ipoteca sulla qualificazione per i playoff e tra l’altro il trend recente è decisamente più positivo per la formazione marchigiana, che ha infatti ottenuto ben quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, una crescita grazie alla quale adesso Vallefoglia può coltivare ambizioni importanti. Per loro solamente due partite risolte al quinto set, sarà curioso anche questo confronto per animare ulteriormente la diretta di Pinerolo Vallefoglia…











