DIRETTA/ Pineto Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 21 gennaio)

DIRETTA PINETO ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci a Pineto Ancona: momento di flessione per la matricola Pineto dopo un avvio di classifica eccellente, Pineto senza vittorie da cinque partite consecutive in campionato anche se dopo due sconfitte consecutive è riuscito a tornare a muovere la classifica con uno 0-0 sul campo dell’Entella. Solo due gol realizzati nelle ultime quattro partite di campionato dal Pineto che dopo la Vis Pesaro è la squadra che ha pareggiato di più in campionato, con ben dieci “X”.

DIRETTA/ Gubbio Ancona (risultato finale 0-0): espulso Clemente! (Serie C, 14 gennaio 2024)

L’Ancona è in difficoltà, quintultima in classifica e in zona play out dopo l’ultimo pari in casa del Gubbio arrivato dopo due sconfitte consecutive per i marchigiani, che non segnano da tre partite consecutive. Già due precedenti stagionali tra Pineto e Ancona, all’andata 1-0 a favore dell’Ancona, in Coppa 0-1 per il Pineto che ha espugnato lo stadio Del Conero. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Entella Pineto (risultato finale 0-0): forcing ligure, ma è parità! (Serie C, 14 gennaio 2024)

DIRETTA PINETO ANCONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Perugia Spal sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva Sky, previo l’acquisto dell’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa sarà possibile seguirla tramite le stesse modalità sulla piattaforma di streaming online NowTv.

PINETO ANCONA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

La diretta in programma oggi 21 gennaio alle 20:45 tra Pineto Ancona è attesa con grande interesse, essendo valida per la Serie C. Il Pineto, neopromosso e attuale protagonista di una favola calcistica, sta disputando una stagione sorprendente. La squadra è attualmente in zona playoff, un traguardo ambizioso che spera di mantenere fino alla fine del campionato. Dall’altra parte, l’Ancona si trova in una situazione più delicata, lottando per evitare la retrocessione. Attualmente al 16º posto, la squadra ha bisogno di raccogliere punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Video/ Pineto Gubbio (1-2) gol e highlights: Mercati completa la rimonta! (Serie C, 7 gennaio 2024)

Il recente pareggio e la sconfitta rappresentano un segnale di allerta, spingendo l’Ancona a cercare una prestazione positiva per invertire il trend negativo. Il Pineto, invece, cercherà di sfruttare il proprio momento positivo per consolidare la posizione di vertice e continuare a sorprendere nel contesto calcistico. Entrambe le squadre avranno obiettivi chiari e la partita si prospetta avvincente, con entrambe determinate a ottenere il massimo risultato possibile. Sarà una sfida cruciale per entrambe le squadre, ciascuna con il proprio destino da scrivere nel corso della stagione.

DIRETTA PINETO ANCONA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Pineto e Ancona, che si terrà oggi alle 20:45, sarà caratterizzata da probabili formazioni che rispecchiano l’organizzazione tattica di entrambe le squadre. Entrambe adotteranno un modulo 3-5-2, evidenziando l’importanza di un centrocampo folto e di una solida difesa. Il Pineto schiererà una formazione con Evangelisti pronto a svolgere un ruolo chiave sulla fascia destra, supportato da Volpicelli e Chakir come coppia d’attacco. Il centrocampo vedrà la presenza di Borsoi, incaricato di orchestrare le azioni offensive e di fornire supporto alla squadra nelle fasi difensive.

Dall’altra parte, l’Ancona risponderà con un modulo identico, ma con interpreti diversi. Lo spagnolo e Energe formeranno il tandem d’attacco, mentre Martina occuperà la fascia sinistra. Tuttavia, l’assenza di Clemente sulla fascia destra a causa del cartellino rosso nell’ultima partita rappresenterà una perdita significativa per la squadra. Entrambe le formazioni si stanno preparando per un confronto cruciale, e il modulo 3-5-2 evidenzia la volontà di garantire solidità difensiva e versatilità in fase di attacco. La presenza di una coppia d’attacco prominente in entrambe le squadre promette un match vibrante e aperto, dove ogni dettaglio tattico potrebbe fare la differenza.

PINETO ANCONA: LE QUOTE

Per chi volesse scommettere, e ricordiamo di farlo con moderazione perché il gioco causa dipendenza, ecco le quote per la diretta di Pineto Ancona da Goldbet. La vittoria del Pineto che significherebbe 1 viene quotata 2,55. Mentre il pareggio decretato dal segno X è dato a 3,15 mentre la vittoria dell’Ancona è data a 2,65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA