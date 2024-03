DIRETTA/ Pineto Arezzo (risultato 1-2) video streaming tv: raddoppio toscano! (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA PINETO AREZZO (RISULTATO LIVE 1-2): RADDOPPIO

Il primo tempo giunge al termine con il risultato di 1-2 a favore della squadra toscana nella diretta di Pineto e Arezzo. La squadra ospite è riuscita a mantenere il vantaggio grazie a una rete su azione corale di Pittarello.

Tuttavia, gli abruzzesi sono riusciti a dimezzare lo svantaggio grazie a Borsoi, il quale ha dimostrato grande determinazione calciando con forza e precisione sotto la traversa da fuori area. Nonostante il momento difficile, il Pineto sembra aver trovato il modo di riaprire la partita e cercherà sicuramente di capitalizzare su questo slancio nel secondo tempo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO AREZZO (RISULTATO LIVE 0-1): GOL TOSCANO

Già in archvio i primi venti giri di lancette della diretta di Pineto Arezzo, il risultato si sblocca a favore della squadra toscana. È Ghiosa, il difensore aretino, a trovare la rete del vantaggio. Il gol arriva da un calcio d’angolo, dove la marcatura su Ghiosa è stata davvero debole da parte della difesa avversaria.

Ciò ha permesso a Ghiosa di attaccare il pallone liberamente e segnare un gol da antologia, mettendo così l’Arezzo in vantaggio. I toscani fino a questo momento avevano il pallino del gioco dalla loro, vedremo se i casalinghi invertiranno la rotta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche statistica interessante riguardante la diretta di Pineto Arezzo, cercando di vedere qualche differenza tra le due squadre. Il Pineto sembra essere particolarmente pericoloso nella fase finale delle partite, con una percentuale sorprendentemente alta dei suoi gol segnati tra i minuti 76 e 90. L’Arezzo ha dimostrato una certa efficacia nella fase di chiusura del primo tempo, con una percentuale significativa dei suoi gol realizzati tra i minuti 31 e 45. Questo potrebbe indicare una strategia di gioco che mira a colpire gli avversari prima dell’intervallo, cercando di ottenere vantaggio prima di affrontare la seconda metà della partita.

Quando la squadra di casa si trova in vantaggio per 1-0 in casa, ha una buona possibilità di vincere la partita, con una percentuale del 70%. Al contrario, l’Arezzo sembra avere una solida capacità di difendere un vantaggio in trasferta, vincendo la maggior parte delle partite in cui si trova in vantaggio per 1-0 lontano dal proprio campo. Speriamo non vi sia venuto il mal di testa con tutte queste statistiche, passiamo a qualcosa di più discorsivo come le formazioni ufficiali! (agg. Gianmarco Mannara)

PINETO AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pineto Arezzo sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Arezzo e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PINETO AREZZO: PER UN POSTO NEI PLAYOFF!

Pineto Arezzo, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani di Pineto, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre rincorrono i play off, gli abruzzesi sono a due lunghezze di distanza dall’ultimo posto e vanno avanti seguendo la politica dei piccoli passi, con tre pareggi consecutivi ottenuti, l’ultimo sul campo della Fermana.

È invece al momento dentro la top 10 della classifica del girone B l’Arezzo, due lunghezze avanti rispetto agli avversari di turno. Aretini reduci da una vittoria interna contro la Vis Pesaro, la terza negli ultimi cinque impegni di campionato che hanno visto l’Arezzo vincere sistematicamente in casa ma non in trasferta. Un miglioramento del rendimento esterno sarebbe fondamentale per gli amaranto per andare a centrare un piazzamento per essere presenti nella post season.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO AREZZO

Le probabili formazioni della diretta Pineto Arezzo, match che andrà in scena allo stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani di Pineto. Per il Pineto, Roberto Beni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tonti; Baggi, De Santis, Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi, Sannipoli; Njambe, Gambale, Volpicelli. Risponderà l’Arezzo allenato da Paolo Indiani con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Trombini; Donati, Lazzarini, Chiosa, Coccia; Damiani, Shaka Mawuli; Pattarello, Guccione, Gaddini; Gucci.

PINETO AREZZO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pineto Arezzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pineto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Arezzo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











