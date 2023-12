Diretta/ Torres Pineto (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA TORRES PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca poco alla diretta di Torres Pineto e questo match presenta elementi interessanti quando si esaminano le rispettive statistiche delle due squadre. Il Torres mostra una media di punti per partita pari a 1,13, tuttavia, questa cifra può essere influenzata negativamente quando l’avversario riesce a segnare due gol. Questo potrebbe suggerire che la solidità difensiva è un punto chiave per il Torres, e mantenere la porta inviolata o limitare i gol subiti potrebbe essere cruciale per ottenere risultati positivi. Un aspetto che il Torres potrebbe voler migliorare è l’efficacia nei calci d’angolo, con una percentuale del 18% di cross riusciti da situazioni di palla ferma. Migliorare l’efficienza nei calci piazzati potrebbe fornire loro un’opportunità aggiuntiva nel gioco offensivo.

Video/ Cesena Torres (1-1) gol e highlights: pari giusto al Manuzzi (17 dicembre 2023)

D’altra parte, il Pineto presenta una media di 1,1 punti conquistati a partita, ma questo valore aumenta notevolmente quando gioca fuori casa, raggiungendo una media di 1,4 punti. Questo suggerisce che il Pineto si trova a suo agio nelle sfide lontane dalle proprie mura e potrebbe cercare di sfruttare questa tendenza positiva nella sfida contro il Torres. La partita tra Torres e Pineto potrebbe vedere il Torres concentrarsi sulla difesa e cercare di capitalizzare sulle situazioni di palla ferma, mentre il Pineto potrebbe cercare di sfruttare il proprio rendimento migliore in trasferta per ottenere un risultato positivo. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Cesena Torres (risultato finale 1-1): Fischnaller risponde a Shpendi (17 dicembre 2023)

TORRES PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Pineto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta di Torres Pineto rappresenta un capitolo inedito nella storia calcistica delle due squadre, poiché è la prima volta che si sfidano sul campo. Mentre il confronto storico è ancora da scrivere, possiamo esaminare le dinamiche finanziarie delle due squadre per ottenere un’idea del loro potenziale. Il Torres mostra una rosa con giocatori di valore, come Mastinu e Dametto, che contribuiscono a un totale significativo. D’altra parte, il Pineto si distingue per la presenza di Volpicelli, il cui valore di mercato raggiunge i 450mila euro. Questo confronto economico aggiunge un elemento intrigante alla partita, suggerendo una disparità in termini di valore di mercato dei giocatori.

Diretta/ Pineto Spal (risultato finale 1-1): secondo legno per De Santis! (Serie C, 16 dicembre 2023)

Tuttavia, il calcio è notoriamente imprevedibile, e sarà sul campo che verranno svelate le dinamiche di gioco effettive. La diretta di oggi sarà un’opportunità per vedere come le squadre tradurranno il loro valore teorico in azione e quali giocatori si distingueranno nel contesto della sfida in corso. Poiché, il calcio non è fatto solo di numeri e spesso sul rettangolo da gioco il valore economico viene annullato. (agg. Gianmarco Mannara)

LA PRESENTAZIONE

Torres Pineto, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. La Torres si trova attualmente al secondo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 41 punti accumulati dopo diciotto giornate. La squadra, allenata da Alfonso Greco, ha sorpreso addetti ai lavori e tifosi con prestazioni di alto livello, posizionandosi come seria candidata alla promozione diretta in Serie B. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Cesena, capolista del girone, nell’ultimo turno di campionato, la Torres ha vinto tre delle ultime cinque partite, completando il bilancio con due pareggi. Per rimanere in corsa per la vetta della classifica e sperare di ridurre il distacco dalla capolista, la squadra di Sassari dovrà tornare a conquistare la vittoria in questo interessante match contro il Pineto.

Il Pineto si posiziona attualmente al settimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 27 punti ottenuti dopo diciotto giornate. La formazione, guidata da Daniele Amaolo, ha impressionato i propri tifosi con prestazioni di alto livello, emergendo come una delle squadre sorpresa del Girone B. Tuttavia, nelle ultime settimane, la squadra della provincia di Teramo ha subito una leggera battuta d’arresto, registrando due vittorie e ben quattro pareggi nelle ultime sei giornate di campionato, l’ultimo contro la Spal in casa. Con soli 16 gol subiti in diciotto partite, il Pineto si distingue come una delle migliori difese del girone, incassando solo 5 gol nelle ultime cinque partite.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES PINETO

Le probabili formazioni della diretta Torres Pineto, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno, Antonelli, Dametto, Fabriani; Zecca, Mastinu, Lora, Liviero; Ruocco; Scotto, Fischnaller. Risponderà il Pineto allenato da Daniele Amaolo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Ingrosso, De Santis, Evangelisti; Baggi, Lombardi, Amadio, Germinario, Borsoi; Gambale, Volpicelli.

TORRES PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA