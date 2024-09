DIRETTA PINETO PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pineto Pontedera è in programma per la sesta giornata di campionato in Serie C, girone B: si giocherà oggi, 26 settembre 2024, alle ore 18.30. Tra le due formazioni ci sono già stati dei precedenti: i due club si sono incontrati nello scorso campionato ben due volte, andata e ritorno, come è normale che sia. All’andata, giocata in casa dal Pineto, la sfida è terminata 4 a 1 con le reti di Marafini, Volpicelli e doppietta di Chakir per i padroni di casa, mentre di Ignacchiti per gli ospiti.

Al ritorno il match è terminato 3-2 per il Pineto, con le reti di Gambale, Njambe e Lombardi per gli ospiti e Angori e Peli per i padroni di casa. Al momento i precedenti sorridono dunque al Pineto, che spera di poter festeggiare anche in questa sesta giornata di campionato di Serie C. (agg. Josephine Carinci)

DIRETTA PINETO PONTEDERA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Pineto Pontedera potrà essere seguita in tv in esclusiva sulla televisione satellitare, riservata agli abbonati. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro di Serie C in diretta streaming tramite l’app Sky Go, senza costi aggiuntivi per chi ha già un abbonamento attivo. Per chi preferisce la visione in mobilità, c’è l’opzione di Now TV, che richiede anch’essa un abbonamento al servizio.

PINETO PONTEDERA: PADRONI DI CASA FAVORITI

La diretta Pineto Pontedera (fischio d’inizio alle 18.30 di giovedì) sarà una sfida molto importante per testare la voglia di riscatto delle due compagini. Il Pineto viene da un solo punto raccolto nelle prime due partite, dopo la sconfitta subita a Terni gli abruzzesi hanno pareggiato fuori casa contro la Torres e dopo due trasferte consecutive puntano al ritorno tra le mura amiche per ottenere di nuovo una vittoria.

Non va meglio al Pontedera, che pure come il Pineto occupa la zona di metà classifica del girone B, ma che è reduce da due sconfitte consecutive. Dopo il ko di Pesaro infatti il Pontedera è caduto anche nel derby toscani contro l’Arezzo, ko di misura in casa e assalto alla zona play off di nuovo rimandato per i granata, chiamati ora a una reazione immediata in casa degli abruzzesi.

PINETO PONTEDERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le scelte dei due allenatori per la diretta Pineto Pontedera? Andiamo a scoprire le probabili formazioni. Per il Pineto 3-4-3 di partenza con Tonti tra i pali e una difesa a tre composta da Villa, De Santis e Dutu. A centrocampo quartetto con Hadziosmanovic, Amadio, Lombardi e Borsoi schierati dal 1′, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Del Sole, Gambale e Bruzzaniti. Per il Pontedera 3-5-2 con Calvani in porta e Cerretti, Martinelli e Guidi titolari nella difes a tre. Perretta e Ambrosini saranno gli esterni laterali, a centrocampo si muoveranno Pietra, Ladinetti e Ianesi con Ragatzu e Italeng a far coppia in attacco.

PINETO PONTEDERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Esaminiamo le quote per le scommesse relative alla diretta Pineto Pontedera. La vittoria del Pineto è quotata a 2.35, mentre il pareggio viene offerto a 3.00. Infine, i principali bookmaker fissano la quota per una vittoria in trasferta del Pontedera a 3.10.