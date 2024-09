PONTEDERA AREZZO, IN CAMPO IL DERBY TOSCANO

La Serie C scende in campo sabato 21 settembre 2024 con la diretta Pontedera Arezzo pronta a giocarsi dalle 20,45. Questo è uno dei derby della Toscana e potrebbe essere un’importante spartiacque per la stagione delle due squadre che potrebbero uscire con qualche minuto in più da questa partita.

I padroni di casa del Pontedera sono a quota sei punti dopo quattro partite e hanno vinto due delle quattro partite giocate perdendo l’ultima per 2 a 0 contro la Vis Pesaro. Stessi punti in classifica anche per l’Arezzo che è riuscita a battere il Legnago Salus dopo aver perso due partite di fila.

DIRETTA PONTEDERA AREZZO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire il derby toscano della diretta Pontedera Arezzo è necessario abbonarsi a Sky o alla piattaforma streaming di NOW TV che vi trasmetterà le immagini della partita in esclusiva. Seguire questa partita sarà possibile anche attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti di questo match.

PONTEDERA AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo insieme il discorso relativo alle probabili formazioni della diretta Pontedera Arezzo molto delicata dove gli allenatori faranno la differenza. Agostini ha la certezza della coppia offensiva con Italeng e Ragatzu pronti ad essere riproposti nel 3-4-1-2 dove il trequartista verrà scelto dal ballottaggio tra Ianesi e Van Ransbeeck. A centrocampo sarà centrale il ruolo dei due esterni con Perretta e Ambrosini che hanno la maglia da titolare e il compito di fare la doppia fase per portare equilibrio.

Scenderà in campo con un 4-3-3, invece, l’Arezzo di Emanuele Troise anche lui certo del rendimento del suo tridente offensivo. Pattarello è il leader dell’attacco e agirà insieme a Guccione e Ogunseye sostenuti da un centrocampo che dovrà portare numerosi inserimenti con Lazzarini e Renzi.

PONTEDERA AREZZO, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote proposte da Snai per la diretta Pontedera Arezzo. I padroni di casa partono favoriti per il fattore campo e vedono una loro vittoria a 2,20. Il 2 per gli ospiti arriva fino a 3,00 con il pareggio X a 3,15.