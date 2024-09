DIRETTA TORRES PINETO: I TESTA A TESTA

Non si può dire moltissimo circa la storia che ci accompagna verso la diretta Torres Pineto, ma se non altro sono tutti precedenti molto recenti, a cominciare da una vittoria ai calci di rigore per 5-7 degli abruzzesi in casa dei sardi nella Coppa Italia di Serie D, al livello degli ottavi di finale dell’edizione 2019-2020. Evidentemente però sono interessanti soprattutto le due partite del campionato di Serie C 2023-2024, quindi della scorsa stagione.

Appena prima di Natale, la Torres fece festa davanti ai propri tifosi vincendo per 1-0 la partita d’andata, che fu giocata venerdì 22 dicembre 2023 per chiudere il girone d’andata, mentre il match di ritorno chiuse la stagione regolare ed è quindi davvero recente, essendo andato in scena domenica 28 aprile scorsa in casa del Pineto, con un pareggio per 2-2 come risultato finale. Abbiamo dunque complessivamente una vittoria della Torres e due pareggi, uno dei quali è diventato vittoria ai rigori per il Pineto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORRES PINETO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Torres Pineto sarà possibile solo agli abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV che vi consentirà di vedere la partita anche lontani dal divano di casa. Sarà inoltre possibile seguire con noi una diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e le emozioni di questa partita.

PUNTI PLAYOFF IN PALIO

Il Girone B di Serie C continua con la diretta Torres Pineto che andrà in campo sabato 21 settembre dalle 20,45. La sfida è tra due squadre con un ottimo stato di forma e la voglia di vincere per rimanere in alta classifica.

I padroni di hanno giocato una partita infrasettimanale recuperando contro il Milan Futuro e hanno voglia di fare il risultato contro un Pineto non invulnerabile. Con cinque punti in quattro partite, infatti, il Pineto è al 13esimo posto e ha voglia di tornare alla vittoria dopo una netta sconfitta per 3 a 0 in casa della Ternana.

TORRES PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Arricchiamo il discorso sulla diretta Torres Pineto andando ad approfondire anche il discorso relativo alle probabili formazioni. Greco imposterà la sua Torres sul 3-4-1-2 con Varela Djamanca che giocherà tra centrocampo e attacco in un ruolo chiave per i sardi. Scotto e Fischnaller saranno le due punte con Goglino che cerca minutaggio. Mastinu potrebbe trovare spazio negli undici titolari dove Masala e Brentan rischiano di non giocare dal primo minuto.

L’undici di Mirko Cudini parte sulla base del 3-4-3 ma il 3 a 0 in casa della Ternana potrebbe fargli rivalutare diverse scelte. Uno tra Chakir e Gambale potrebbe formare la coppia d’attacco con Fabrizi sostenuto da Bruzzaniti. Così facendo, Cudini andrebbe a creare più densità nel centro del campo andando a responsabilizzare Borsoi e uno tra Hadzismanovic e Pellegrino sull’esterno.

TORRES PINETO, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Torres Pineto andando sul sito della Snai ad approfondire le loro proposte. L’1 per i padroni di casa è il risultato più probabile e viene quotato a 1,67 contro il 2 per gli ospiti a 4,50. Il pareggio X arriva fino a 3,45 tra due squadre che potrebbero far divertire.